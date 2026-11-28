İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çocukların suç örgütlerinin ve uyuşturucu çetelerinin ağına düşmemesi için ailelere önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek anne babalara çocuklarını yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

Anne babaların çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, özellikle dijital mecralarda çocukların neler yaptığının kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti.

Çiftçi, "Anne babalar çocuklarıyla ilgilensinler, çocuklarına ilgi göstersinler, çocuklarını takip etsinler. Mesela çocuk odasına girdiği zaman, kapıyı kapattığı zaman hangi internet sitelerine giriyor, hangi dijital mecralarda at koşturuyor, giriyor çıkıyor, bunları kontrol etsinler. Çocuk okula gidiyor mu, devamsızlık yapıyor mu, kimlerle arkadaşlık ediyor, okuldan çıktıktan sonra nereye gidiyor, çocuklarıyla ilgilensinler." dedi.

Ailelerin çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Bakan Çiftçi, bu sorumluluğun ihmal edilmesi durumunda suç örgütlerinin çocuklar üzerinde etkili olabildiğini belirtti.

Çiftçi, "Kesinlikle. Yani o ailenin içerisinde doğup büyüdüyse annenin, babanın da çocuklarına karşı görevleri var. Onlara ilgi göstermeli, çocuklarıyla ilgilenmeliler. Eğer anne baba ilgilenmezse işte yeni nesil suç örgütleri ilgileniyor, uyuşturucu çeteleri ilgileniyor. Bu sefer toplumumuza alternatif maliyeti daha fazla oluyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların okuldan uzaklaşmasının ciddi riskler doğurduğunu belirten Çiftçi, "Yani çocuk okula gitmediğinde, bir boşluk olduğunda bir bakıyoruz ki bu çetelerin ağına düşmüş, eylem yaptırmış, kullanmışlar ve çocuk artık bir suç makinesi haline dönüşmüş. Bu hem aile açısından hem de devlet millet açısından bir risktir." diye konuştu.

AİLELERE VE STK’LARA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla başarıya ulaşamayacağını vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve devletin bütün kurumlarının ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçi, "Elbette değil. Yani az önce ifade ettim, bu da topyekûn mücadeleyle ancak başarıya ulaşabileceğimiz bir konu. Biz ancak İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, jandarma, vali, kaymakam, işin polisiye kısmıyla mücadele yürütebiliriz. Bunun dışında ailelere düşen yine görevler var. Yeşilay'a mesela, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. Devletin diğer kurumlarına düşen görevler var." dedi.

Çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için faydalı faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini belirten Çiftçi, belediyelerin de bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Çiftçi, "Mesela burada çocukların faydalı uğraşlarla uğraşması, müzikle uğraşsın, sporla uğraşsın, belediyelere düşen görevler var. Yani uyuşturucuyla mücadelede ancak topyekûn mücadele edersek başarıya, sonuca ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarını da paylaşan Çiftçi, bu yıl içerisinde 48 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Çiftçi, "Mesela ekranda şu anda rakamlara bakabiliriz. Bu sene içerisinde bizim yaptığımız operasyonlar neticesinde 48 ton, neredeyse 50 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirdik. 122 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Sentetik ecza diyoruz biz onlara. Yine 22,2 milyon hint keneviri ele geçirdik. Yani bunlardan da uyuşturucu madde üretiliyor malumlarınız." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede arzın engellenmesinin yanı sıra talebin azaltılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani polis eline, jandarma üzerine düşeni yapıyor, ele geçiriliyor işte. Bunlar var. İşin arz tarafıyla ilgili. Yani biz arzı, uyuşturucu arzını engellemeye çalışıyoruz ama öbür taraftan bir de talep tarafı var. O talebin de önüne geçilebilmesi için işte ailenin uğraşması lazım, sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesi lazım, devletin diğer kurumlarının yardımcı olması lazım. Yani herkesin bu işte görevi var. Camide imamın, muhtarın, bütün devlet görevlilerinin, devlet görevlisi olmayan herkesin elini taşın altına sokması lazım."

Uyuşturucuyla mücadele ve okul güvenliğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirten Çiftçi, "Bu kimin çocuğunun başına bela olur belli olmayacak olan bir iş yani. Bu toplumun ortak sorumluluğu. Okul güvenliği toplumun ortak sorumluluğu. Yeni nesil suçlarla mücadele toplumun ortak sorumluluğu. Yani burada herkesin payına düşen bir sorumluluk mutlak surette var." diye konuştu.

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNEDİR

Uyuşturucuyla mücadelede aileyi merkeze aldıklarını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçmişte yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini hatırlattı. Annelerin çocuklarındaki değişimleri herkesten önce fark edebileceğini ifade eden Çiftçi, bu kapsamda "Şefkat Kalkanı" projesini de hayata geçirdiklerini söyledi.

Çiftçi, "Mesela bizim geçmişte İçişleri Bakanlığı olarak yürüttüğümüz güzel kampanyalardan birisi de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' diye bir kampanyamız vardı, projemiz vardı." dedi.

Çocuklardaki davranış değişikliklerini en iyi annelerin gözlemleyebileceğini belirten Bakan Çiftçi, "Şimdi bir çocuktaki değişimi, farklılığı en başta annesi fark eder. Annesi bilir, en iyi annesi tanır yani bir çocuğu en iyi annesi tanır. Çünkü dünyaya getiren, çocuğun huyunu suyunu bilen annesidir. Eğer çocukta bir değişiklik olmaya başladıysa, çocuğun davranışları farklılaştıysa onu anne mutlak surette fark eder, bilir. Babadan önce bilir." ifadelerini kullandı.

"Şefkat Kalkanı" projesinin de bu anlayışla hazırlandığını belirten Çiftçi, ailelerin çocukların okul devamlılığından dijital ortamlardaki ilişkilerine kadar birçok konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bakan Çiftçi, "İşte 'Şefkat Kalkanı' diye bir projemiz var bizim. Yine bu narkotik polisi anne örneğinden, modelinden hareketle şimdi eğer çocuk okula gitmiyorsa, kimlerle dijital ortamlarda görüştüğü, yazıştığı belli değilse veya işte hal ve hareketlerinde değişiklik varsa biz annenin de, ailenin de işin içine girmesini istiyoruz." dedi.

Ailelerin şüpheli durumlarda okullarla ve ilgili kurumlarla iletişime geçmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, şu açıklamalarda bulundu:

"Anne bunu mesela okula haber versin yani önceden haber versin. Okulun rehberlik servisi var. Gerekirse tedavi olması gerekiyorsa sağlık kurumlarına iletelim, çocuğun tedavisini sağlayalım. Eğer maddi imkânsızlıklar varsa bunu Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarımıza iletelim, Sosyal Hizmetler il müdürlüklerimiz var. Yani aileyi de bu mücadelenin içerisine katalım ki hep beraber başarılı olabilelim. Yani riskleri önceden görelim, bunları ilgili makamlara, yetkili kurumlara iletelim ve bu şekilde mücadele edelim."

Uyuşturucu ve yeni nesil suçlarla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin omuzlarına bırakılmasının doğru olmayacağını belirten Bakan Çiftçi, aile, okul, sağlık teşkilatı, sosyal hizmetler ve belediyelerin birlikte hareket etmesiyle başarıya ulaşılabileceğini ifade etti.