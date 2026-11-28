Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olayların yankıları sürüyor. Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı taraftarlara yönelik polis müdahalesinin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerindeki futbolseverler ortak bir tavır ortaya koydu.

RİZE TRİBÜNLERİNDEN ANLAMLI DESTEK

Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada Karadeniz ekibinin taraftarları, Beşiktaşlıların Batum'da açtığı pankartın benzerini tribünlere taşıdı.

Rizeli futbolseverler hem Filistin halkının hem de Beşiktaş taraftarının yanında olduklarını gösterdi.

SAMSUN'DA FİLİSTİN BAYRAKLARI DALGALANDI

Samsunspor ile Gençlerbirliği arasında Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde taraftarlara Filistin bayrakları dağıtıldı. Mücadele sırasında tribünlerden “Filistin'e özgürlük” sloganları yükseldi.

MERSİN'DE FUTBOLCULAR DA DESTEK VERDİ

Filistin'le dayanışma Süper Lig'le sınırlı kalmadı. 3. Lig'de Yeni Mersin İdmanyurdu ile Niğde Belediyesi arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın taraftarları Filistin bayrakları açarken, futbolcular da sahaya “Filistin'e özgürlük” yazılı pankartla çıktı.

GALATASARAY TARAFTARI DA GERİ ADIM ATMADI

Yıllardır Filistin halkına destek veren Galatasaray taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanan karşılaşmada da RAMS Park tribünlerinden dünyaya mesaj verdi.

Daha önce açtıkları pankartlar nedeniyle İsrail tarafından UEFA'ya şikâyet edilen sarı-kırmızılı taraftarlar, olası yaptırımlara rağmen tribünlere “Free Palestine” ve “Gazze’yi asla unutma, soykırıma sessiz kalma” yazılı pankartlar astı.

RENKLER FARKLI, VİCDANLAR BİR

Türkiye'nin farklı şehirlerinde, farklı takım renkleri altında buluşan futbolseverler, Filistin halkıyla dayanışmanın futbol rekabetinin çok ötesinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.