ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde bir ticari gemiyi devre dışı bıraktığını duyurdu. CENTCOM'un açıklamasına göre olay 26 Kasım'da, İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılan bir dökme yük gemisinin bölge sularından geçmeye çalışması üzerine yaşandı.

Açıklamada, Palau bayraklı M/V Pacific Archer adlı geminin mürettebatının çok sayıda uyarıya rağmen ABD deniz ablukasını aşmaya çalıştığı belirtildi. Bunun üzerine bir ABD askeri uçağı, hassas güdümlü mühimmatla geminin kıç kısmını vurdu.

CENTCOM, saldırı sonucunda geminin itici sisteminin devre dışı kaldığını ve sivil mürettebatın zarar görmediğini bildirdi.

ABD UÇAĞINDAN TİCARİ GEMİYE HASSAS GÜDÜMLÜ SALDIRI

Olay, Körfez'de gerilimin giderek tırmandığı bir döneme denk geldi. Kuveyt, iki İtalyan'ın hayatını kaybettiği İHA saldırısının ardından bugün İran'ın büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

İRAN'DAN 'ABLUKAYA ABLUKA' TEHDİDİ

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacı Babayi ise dün yaptığı açıklamada, İran'ın petrol ihracatı durdurulursa bölgedeki diğer ülkelerin ihracatının da engelleneceği tehdidinde bulunarak "ablukaya abluka" çağrısı yapmıştı.