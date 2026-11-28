SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Geçtiğimiz aylarda Avrupa Parlamentosunda 1074 Kıbrıs Barış Harekâtı üzerinden ülkemizi iftiralarda bulunan ve Türk düşmanlığıyla tanınan Yunan siyasetçi Afroditi Latinopoulou küstahlığa devam ediyor. Yunan siyasetçi ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Afroditi Latinopoulou, Avrupa Parlamentosu kürsüsünden Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nı hedef alan Latinopoulou, Türkiye'yi Avrupa'ya yönelik düzensiz göçü teşvik etmekle suçladı. Türkiye'nin tarihine ilişkin ağır ifadeler kullanan Yunan siyasetçi, “Türkiye'nin tarihi yoktur, bir sabıka kaydı vardır” sözleriyle tepki çekti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni içeriden fethetmek amacıyla düzensiz göçmenleri Avrupa'ya yönlendirdiğini öne süren Latinopoulou, Türkiye-Libya mutabakatının hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Girit, Rodos ve Meis adalarının kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge hakları bulunduğunu savunan Yunan siyasetçi, Avrupa ülkelerini de Türkiye'ye karşı yeterince tavır almamakla eleştirdi. Latinopoulou'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar'dan sert yanıt geldi. Akar, Yunan siyasetçinin sözlerine tarihî olayları hatırlatarak karşılık verdi.

AKAR TRİPOLİÇE VE GİRİT'İ HATIRLATTI

Latinopoulou'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından harita paylaşarak açıklamalarda bulunan Akar, Yunan siyasetçinin söylemlerine tarihî olayları hatırlatarak tepki gösterdi. Türkiye ve Libya arasındaki mutabakata saygı duyulması gerektiğini aktaran Akar, "Kendi ülkesinde sorunlu; AP'yi arkasına alıp, kürsüden nefret kusanlar, tarihten ders alsın. Sicilimizi sorgulayanlar! Barbarlık tesciliniz için; Tripoliçe (1821) ve Girit örnekleri yeter. Atina Temyiz Mahkemesi (1979): Kıbrıs Barış Harekâtı'nın uluslararası hukuka uygunluğuna karar verdi. Ege ve Akdeniz'i, sınırdan ittiklerinizle mezarlığa çevirdiğiniz unutulmadı. İki egemen devlet arasında imzalanan Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatı için, üçüncü taraflara saygı duymak düşer. Hezeyanlarınız bitmiyor. Mavi Vatan başta olmak üzere Türkiye'nin haklarına saygı duyun!” ifadelerini kullandı.

LATİNOPOULOU SAHTE BELGE VE SEÇİM USULSÜZLÜĞÜYLE GÜNDEMDE

Türkiye'ye yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Latinopoulou, kendi ülkesinde de hukuki tartışmaların odağında bulunuyor. Liderliğini yaptığı Foni Logikis partisinin kuruluş sürecinde sahte imza, sahte belge kullanımı ve seçim usulsüzlüğü iddiaları gündeme geldi. Yunan makamlarının talebi üzerine Avrupa Parlamentosu, 15 Eylül 2026'da Latinopoulou'nun dokunulmazlığını kaldırarak iddialara ilişkin yargı sürecinin ilerlemesinin önünü açtı. Latinopoulou hakkında ayrıca eski bir siyasetçiye yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan hakaret davası da bulunuyor. Bu dosyalar hakkındaki iddialar henüz kesinleşmiş mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor.