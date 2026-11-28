Kurtulmuş'tan Beşiktaş taraftarına tebrik! 86 milyonun ortak hissiyatını dile getirdiler
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan'da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Filistin bayrağı açmanın siyasi değil, insani bir duruş olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Filistin bayrağını açmak ‘Ben insanlığın yanındayım’ demektir” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarına ilişkin de önemli mesajlar verdi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Avustralya'nın Melburn kentinde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NTV'nin sorularını cevaplandırarak gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
DÜNYADA ANTİSİYONİST DALGA YÜKSELİYOR
İşgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı dünya genelinde giderek büyüyen bir tepkinin oluştuğunu belirten Kurtulmuş, farklı inançlara ve siyasi görüşlere sahip insanların Filistin konusunda ortak bir insani duruş sergilediklerine dikkat çekti.
Dünyanın birçok ülkesinde spor müsabakalarında Filistin bayraklarının açıldığını hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:
“Filistin bayrağını açmak ben Filistin Devleti'nin taraftarıyım demek değil. Filistin bayrağını açmak ‘Ben insanlığın yanındayım’ demektir.”
BEŞİKTAŞ TARAFTARI 86 MİLYONUN SESİ OLDU
Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarları tebrik eden Kurtulmuş, Gürcü polisinin müdahalesinin amacını aştığını vurguladı.
Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
“Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. 86 milyonun ortak hissiyatını dile getirmişlerdir. Hiçbir şekilde de rakip takımın futbolcularına ya da oradaki sporculara karşı saldırgan bir tavır içerisinde değil, tribünde kendi protestolarını görsel bir şekilde dile getirmişlerdir.”
Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerine de değinen Kurtulmuş, yaşanan olayların iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermemesi temennisinde bulundu.
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