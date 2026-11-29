Farelerin bastığı Brüksel akıllı fare tuzağıyla ödül aldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de tarihi ve turistik bölgelerde fare sayısının artması, belediyenin kemirgenlerle mücadele için aldığı önlemleri tartışmaya açtı. Kent yönetimi, yetersiz önlem eleştirilerine rağmen farelerle mücadelede uyguladığı yöntem sayesinde uluslararası ödüle layık görüldü.
Brüksel Belediyesi, Fransa’nın Niort kentinde düzenlenen konferansta, Kentsel Temizlik Şehirleri Birliği’nin büyük ödüllerinden birinin sahibi oldu. Ödül, fareleri zehir kullanmadan yakalayan akıllı tuzak sistemi nedeniyle verildi. Yemlerle fareleri çeken ve sensörlerle hareketlerini algılayarak yakalayan tuzaklar, her yakalama işleminin ardından belediye ekiplerine anlık bildirim gönderiyor.
Kent genelinde kullanılan 25 tuzakla bugüne kadar 1.891 farenin yakalandığı, yaklaşık 200 kilogram zehir kullanımının önüne geçildiği bildirildi. Fare sorunu özellikle eylülde Grand-Place Meydanı ve çevresinde belirginleşmiş, sokaklarda ve restoranların yakınında görülen kemirgenler esnafın tepkisine neden olmuştu.