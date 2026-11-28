İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Akit TV ekranlarında başlayan "Akit Özel" programında canlı yayında izleyiciyle buluştu. Gazeteci Erkan Tan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın çalışma alanına giren kritik başlıklarda kapsamlı değerlendirmeler yapıyor.

Canlı yayında Türkiye'nin iç güvenlik politikaları ve terörle mücadelede gelinen son durum masaya yatırılıyor. Kamu kaynaklarını hedef alan belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ile kayyum uygulamaları da programın öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Düzensiz göçle mücadelede atılması planlanan yeni adımlar, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve uyuşturucunun toplumsal etkileri de Erkan Tan'ın Bakan Çiftçi'ye yönelttiği başlıklar arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin afetlere hazırlık kapasitesi, kriz yönetimi ve olası afetlere karşı yürütülen çalışmalar da canlı yayında değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin güvenlik politikalarından güncel gelişmelere kadar pek çok soruya yanıt veriyor.

İşte Çiftçi'nin yaptığı açıklamalardan satır başları;

Ayrıntılar geliyor .