Apartmanlarda milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren 19 yıllık kural tarih oluyor: 1 yıl süre verildi, artık zorunlu
27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak 2007 yılından bu yana uygulanan mevzuatı değiştiren 148 maddelik yeni Bina Yangın Yönetmeliği ile apartman ve sitelerde güvenlik kuralları yeniden düzenlendi. 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında 30,50 metreyi aşan konutlarda otomatik yangın algılama sistemleri zorunlu tutulurken, 200'den fazla kişinin yaşadığı sitelerde söndürme, kurtarma ve ilk yardım ekipleri kurulması ile yılda en az bir kez tatbikat yapılması şart koşuldu. Mevcut binalara eksiklerini tamamlamaları için 1 Ocak 2029'a kadar süre tanınırken, yangın bütçesini amacı dışında kullanan ve denetimleri yaptırmayan yöneticilere ağır yasal yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.