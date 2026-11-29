Kat mülkiyetine tabi apartman ve sitelerde yangın tedbirlerinin alınmasından, periyodik kontrollerinin yaptırılmasından ve eksikliklerin giderilmesinden doğrudan bina ve site yöneticileri sorumlu tutulacak. Yönetmelikle birlikte apartman bütçesinden yangın güvenliği için ayrılan kaynakların başka hiçbir amaçla kullanılamayacağı da kesin hükme bağlandı. Kamu binalarında ise sorumluluk kurumun en üst yöneticisinin görevlendireceği birim amirine ait olacak. Büyük yaşam alanları ve toplu binalarda olası bir yangına ilk müdahalenin yapılabilmesi için acil durum ekipleri oluşturma zorunluluğu getirildi. 200'den fazla kişinin yaşadığı sitelerde, 30,50 metreden yüksek konutlarda ve 50'den fazla kişinin bulunduğu konut dışı yapılarda en az 3'er kişilik söndürme ve kurtarma ile en az 2'şer kişilik koruma ve ilk yardım ekipleri kurulacak. Ekiplerde görevli kişilerin isimleri ve iletişim bilgileri bina içinde herkesin kolayca görebileceği alanlara asılacak.