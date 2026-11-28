Suç merkezine dönüşen Halk TV’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu’ndan kayıt dışı para aldığı; talimatla haber yaptığı; halkı yanılttığı belirlenen Üner ve Bayramoğlu’nu sütten çıkmış ak kaşık gibi sunan Altaylı, “Neymiş, maaşlarının yarısını açıktan alıyorlarmış! ‘Açıktan alıyorlarmış’ dedikleri muhtemelen telifle alıyor olmaları. Burada kara para aklamaktan söz edilebilir mi? Baştan aşağı mantıksız bir durum” ifadelerini kullanarak da soruşturmayı sulandırmaya girişti.

Altaylı, Üner ve Bayramoğlu için ajitasyon yapmaktan geri durmadı. Altaylı, “Her şeyi geçtim, evde ilkokul çağında bir çocuk varken hem anasını hem babasını aynı anda gözaltına almak da ayrı mesele” diyerek duygu sömürüsünü bir adım ileri taşıdı.

Altaylı, ilgisi olmadığı hâlde fon soruşturması kapsamında 18 gün tutuklu kalan, sağlık sorunları nedeniyle ev tahliye edilen Fatma Betül Sayan Kaya’yı da işin içine kattı. “Kaya’nınki evlat da Üner ve Bayramoğlu’nunki çam kozalağı mı? Sabahın köründe, çocuğun gözü önünde ana babasını birlikte evden almak ne kadar doğru olabilir ki” deme hadsizliğinde bulundu.

Altaylı’nın Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu’nu körü körüne savunması zihinleri meşgul etmeye başladı. ‘Acaba Altaylı da Üner ve Bayramoğlu gibi kara para yedi” sorusu akılları kurcalar oldu. Darda kalınca hakaret, küfür, tehdit, şantaj diline sarılan Altaylı’nın karın ağrısı merak uyandırdı.