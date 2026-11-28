İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erkan Tan’ın sunumuyla Akit TV ekranlarında yayınlanan Akit Özel programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon krizine de değinen Çiftçi, valilerin, kaymakamların ve emniyet müdürlerinin fon krizine bulaştığını dair gelen iddialara da açıklık getirdi.

Fon soruşturmasında sürecin devam ettiğini her şeyin milletin gözü önünde cereyan ettiğini hatırlatan Çiftçi, “Cumhurbaşkanımız bu olay ilk çıktığından beri bu konudaki iradesini net bir şekilde ortaya koydu. Yani kimsenin yaptığının yanına kâr kalmayacağını, milletin hakkına hukukuna göz dikenin mutlaka bunun hesabını vereceğini söyledi. Devlet Denetleme Kurulu şu anda görev başında. Adli süreç bir yandan işliyor. Adliye görev başında. Dolayısıyla ödemeler başladı. Dün akşam hepimiz takip ettik, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız bunlarla ilgili uzunca bir basın toplantısı yaptılar. Orada gelinen aşamayı hem Adalet Bakanımız hem Maliye Bakanımız anlattı” ifadelerini kullandı.

Sürecin devleti kontrolünde devam ettiğini aktaran Çiftçi, “Bu konuda inşallah mağduriyetler de zaten peyderpey gideriliyor. Yapılan ödemeler de ortada. Ben sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini ama iki üç aydır beri de tabii vatandaşımızın sıklıkla bu gündem, vatandaşın da gündeminde. Ama fon, bu fon mağdurlarının mutlaka çözüme kavuşturulacağını da benim alanıma çok girmemekle beraber ben de yakından takip ediyorum. İnşallah bir çözüme kavuşacak.” dedi.

“GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Çiftçi, soruşturmayı sulandırmak isteyenlerin farklı isimler ortaya attığını hatırlatarak, “Mesela ilk gündeme geldiğinde biz 81 il valimizle ilgili böyle bir acaba fon soruşturmasında, bu fon işlerinde riskli fonlara girip çıkan, alıp satanlar var mı diye kayıtlara baktırdık. Dolayısıyla öyle iddia edildiği gibi, abartıldığı gibi işte 30 tane vali var, şu kadar kaymakam var, şu kadar emniyet müdürü var, bu kadar jandarma personeli var gibi ifadeler tamamen gerçeği yansıtmıyor. Onlar abartılıyor rakamlar. Biz takip ediyoruz, yani personelimizi takip etmek zorundayız zaten. Bu tür yanlışa bulaşanlar varsa onlarla da gereğini yapıyoruz, o da bizim görevimiz.” ifadelerini kulandı.