Cenazede tabutu açan aile şoke oldu! Gerçek günler sonra ortaya çıktı
ABD'nin Louisiana eyaletinde 83 yaşındaki Gloria English için düzenlenen cenaze töreninde tabuttaki kişinin kendilerine benzemediğini fark eden aile, görevlilerin makyaj ve tahnit nedeniyle görünümün değiştiği yönündeki ısrarı üzerine töreni tamamlayarak naaşın krematoryuma gönderilmesine onay verdi. Günler sonra aynı şirketin 78 yaşındaki Jean Mims'in naaşını kaybettiğini ve yanlışlıkla yakılmış olabileceğini bildirmesi üzerine paylaşılan cenaze fotoğraflarını inceleyen Mims ailesi, tabuttaki kadının kendi yakınları olduğunu öne sürdü.