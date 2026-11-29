Thoma, Mims'in naaşının yakılması için herhangi bir başvuru yapılmadığını ve gerekli iznin verilmediğini belirtti. Krematoryumun sahibi ise 13 Kasım'da tesise üç kadın naaşının getirildiğini ancak Mims'e ait herhangi bir belgenin bulunmadığını ifade etti. Louisiana eyaletinde cenaze hizmetlerini denetleyen kurul, kendilerine ulaşan iki şikayetin ardından şirket hakkında soruşturma başlattı. 25 Kasım'da açıklama yapan cenaze şirketi, her iki aileden de özür dileyerek olayın tüm yönleriyle araştırıldığını duyurdu. İki kadının naaşlarının karıştırılıp karıştırılmadığı ve English'in naaşının nerede olduğu ise henüz açıklığa kavuşmadı.