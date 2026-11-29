Arnavutluk'ta üniversite öğrencilerinin 13 Ekim'de eğitim şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları protestolar sürüyor.

Ülkenin en önemli milli bayramı olan "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" dolayısıyla düzenlenen gösterilerde başkent Tiran'ın sokakları hareketlendi.

ÖĞRENCİLERE VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

Üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği protestolara lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar ve çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenler de katıldı.

Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen binlerce gösterici, İskenderbey Meydanı'nda bir araya geldikten sonra Başbakanlık binasının bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti.

TİRAN SOKAKLARINDA GERİLİM TIRMANDI

Göstericilerin molotofkokteyli ve meşaleler fırlattığı, çevredeki bazı işletmelere zarar verdiği olaylarda polis ekipleri kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında bazı göstericiler gazdan etkilenirken, güvenlik güçleri kalabalığın Başbakanlık binasına ulaşmasına izin vermedi.

RAMA'NIN DİYALOG ÇAĞRISINA OLUMSUZ YANIT

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın diyalog çağrısını kabul etmeyen göstericiler, eğitim şartlarının iyileştirilmesine yönelik taleplerini sürdürdü.