Arnavutluk'ta milli bayramda sokaklar karıştı! Binlerce öğrenci meydanlara indi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Arnavutluk'ta eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle haftalardır devam eden öğrenci protestoları, ülkenin milli bayramında geniş katılımlı gösteriye dönüştü. Başbakanlık binasına yürümek isteyen göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Arnavutluk'ta üniversite öğrencilerinin 13 Ekim'de eğitim şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları protestolar sürüyor.
Ülkenin en önemli milli bayramı olan "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" dolayısıyla düzenlenen gösterilerde başkent Tiran'ın sokakları hareketlendi.
ÖĞRENCİLERE VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ
Üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği protestolara lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar ve çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenler de katıldı.
Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen binlerce gösterici, İskenderbey Meydanı'nda bir araya geldikten sonra Başbakanlık binasının bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti.
TİRAN SOKAKLARINDA GERİLİM TIRMANDI
Göstericilerin molotofkokteyli ve meşaleler fırlattığı, çevredeki bazı işletmelere zarar verdiği olaylarda polis ekipleri kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında bazı göstericiler gazdan etkilenirken, güvenlik güçleri kalabalığın Başbakanlık binasına ulaşmasına izin vermedi.
RAMA'NIN DİYALOG ÇAĞRISINA OLUMSUZ YANIT
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın diyalog çağrısını kabul etmeyen göstericiler, eğitim şartlarının iyileştirilmesine yönelik taleplerini sürdürdü.