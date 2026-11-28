Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı tarım ürünleri ticaretinin 2026’nın ilk dokuz ayında yüzde 12 arttığını açıkladı. Novak’ın açıklaması, İstanbul’da düzenlenen Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Hükümetlerarası Komisyonu toplantısında geldi. Açıklamayı “Interfax” ajansı duyurdu.

Gübre sevkiyatı neredeyse iki katına çıktı

Novak’a göre 2025 sonu itibarıyla Rusya’nın Türkiye’ye gübre sevkiyatı neredeyse iki katına çıktı. Eylül ayında iki ülkenin tarım bakanlıkları bu alanda bir işbirliği mutabakat zaptı imzalamıştı.

Türkiye, Rus tahılının en büyük alıcısı

Novak, Türkiye’nin Rus tahılının en büyük alıcısı olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Başbakan Yardımcısı, karşılıklı olarak tarım ürünlerinin iki ülke pazarlarına erişiminin genişletilmesinin önemine dikkat çekti.