Rusya şaşkın: Türkiye çılgınlar gibi satın almaya başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler ivme kazanmaya devam ediyor. Özellikle bir ürün grubunda Moskova'dan yapılan ithalatın rekor seviyeye ulaşması dikkat çekti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı tarım ürünleri ticaretinin 2026’nın ilk dokuz ayında yüzde 12 arttığını açıkladı. Novak’ın açıklaması, İstanbul’da düzenlenen Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Hükümetlerarası Komisyonu toplantısında geldi. Açıklamayı “Interfax” ajansı duyurdu.
Gübre sevkiyatı neredeyse iki katına çıktı
Novak’a göre 2025 sonu itibarıyla Rusya’nın Türkiye’ye gübre sevkiyatı neredeyse iki katına çıktı. Eylül ayında iki ülkenin tarım bakanlıkları bu alanda bir işbirliği mutabakat zaptı imzalamıştı.
Türkiye, Rus tahılının en büyük alıcısı
Novak, Türkiye’nin Rus tahılının en büyük alıcısı olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Başbakan Yardımcısı, karşılıklı olarak tarım ürünlerinin iki ülke pazarlarına erişiminin genişletilmesinin önemine dikkat çekti.