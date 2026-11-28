Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşleri devam ediyor. Akit TV ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, göç yönetimi ve geri dönüş sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İKİ YILDA 780 BİN SURİYELİ VATANINA DÖNDÜ

Türkiye'deki Suriyeli sayısının 2021 yılında 3,7 milyonla en yüksek seviyeye ulaştığını hatırlatan Bakan Çiftçi, 8 Aralık'taki rejim değişikliğinin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını belirtti.

Çiftçi, 2024 yılından bugüne kadar geçen yaklaşık iki yıllık süre içerisinde 780 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

TÜRKİYE'DE NE KADAR SURİYELİ KALDI?

Türkiye'deki güncel Suriyeli nüfusuna ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Çiftçi, “Şu anda ülkemizde 2,2 milyon civarında bir Suriyeli var. Yine geri dönüşler devam ediyor.” dedi.

“ZORLA KİMSEYİ ÜLKESİNE GÖNDERMİYORUZ”

Türkiye'nin mazlumların sığınağı olduğunu hatırlatan Çiftçi, geri dönüşlerin gönüllülük esasına göre gerçekleştirildiğini vurguladı.

Düzenli ve kayıtlı göçü teşvik ettiklerini de belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye'ye gelen yabancıların nerede yaşadıklarının ve hangi işlerde çalıştıklarının bilinmesinin güvenlik açısından önem taşıdığını ifade etti.