Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nün ABD’deki Coe College ile yaptığı anlaşmaya göre öğrenciler ilk iki yıl Yeditepe Üniversitesi’nde, sonraki iki yıl ise Coe College’da eğitim alarak Fizik alanında iki üniversitenin diplomasını almaya hak kazanıyor.

DÜNYAYA YAYILAN İŞBİRLİĞİ

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nün Kanada’nın Huron Üniversitesi ile yaptığı çift diploma programına göre de bu bölümü tercih eden Yeditepeliler, iki yıl Yeditepe Üniversitesi’nde, sonraki iki yıl da Huron Üniversitesi’nde eğitim alarak Ekonomi alanında iki diploma sahibi olma fırsatı yakalıyor. Yeditepe Üniversitesi’nin, dünya genelinde 70 ülkede 700’den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması bulunuyor. Üniversitenin ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nün ABD’deki University of North Carolina Wilmington’la, Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Bölümü’nün Almanya Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’yle çift diploma ve Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nün Kanada Ontario Üniversitesi ile değişim anlaşması bulunuyor. Diğer fakülte ve bölümleri için dünyanın çeşitli üniversiteleriyle çift diploma anlaşması hazırlıkları devam eden Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı birçok ulusal ve uluslararası işbirliği anlaşması ile öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma olanağı sunuyor.

8 FARKLI YABANCI DİL ÖĞRENME FIRSATI

Eğitim dili İngilizce olan Yeditepe Üniversitesi, bu güçlü gerçekten hareketle öğrencilerine İngilizcenin yanı sıra 8 farklı dil öğrenme olanağı sunuyor. Üniversite ayrıca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü’nde Almanca, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Fransızca, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Rusça eğitim veriyor.

Kampüs Üniversitesi

Bir eğitim kurumunun üniversite olduğunu anımsatan en önemli özelliklerden biri ağaçların arasından sızan güneş ışıklarının aydınlattığı bir masada ders çalışılan, çimenlerinde oturulan, spor alanlarında enerjinin neşeye çevrildiği, bir kültürün paylaşıldığı, pandemi döneminde online ders almak zorunda kalındığında özlenen bir kampüsünün varlığı. Yeditepe Üniversitesi, yurtları ve sosyal alanları ile İstanbul Ataşehir’deki 26 Ağustos Yerleşimi’nde bulunan bir kampüs üniversitesi. Bu özellik öğrencilerin kendi bölümleriyle ilgili eğitim alırken birçok sosyal olanaktan ve aynı zamanda, diğer bölümlerle işbirliği halinde sağlanan ek eğitim ve gelişim olanaklarından kolaylıkla yararlanması, akademik ve sosyal açıdan hayata hazırlanması için ideal bir ortam sağlıyor.

Mezunların yaklaşık yüzde 60’ı hemen mezuniyet sonrasında, diğerleri ise mezun olduktan sonra 6 ay içinde iş bulabiliyor. Alanlarında aldıkları eğitimle tam donanımlı ve yetkin olarak mezun olan Yeditepeliler, aldıkları eğitimin avantajını kullanarak kısa sürede pozisyonlarında yükselebiliyor.

Yeditepe’nin ayrıcalıklarından bazıları

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) üyesi;

● Üniversitelerde sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki ilk ve tek derecelendirme kuruluşu olan UI GreenMetric’in (Yeşil Ölçüm) 2017,2018 ve 2019 değerlendirmesinde, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ön sıralarda;

● 2019 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması, “Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu” açısından birinci sırada;

● Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019 ve 2020’de Asya Üniversiteleri sıralamasında (Asia University Ranking), 351 – 400 aralığında;

● Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019 ve 2020’de Genç Üniversiteler sıralamasında (Young University Ranking), 351 – 400 aralığında;

● Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2020’de Dünya Etki Sıralamasında (The Global Impact Ranking),401-600 aralığında;

● Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019’ da Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında (Emerging Economies Ranking) , 351+’da;

● Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019’ da Klinik, Klinik Öncesi ve Sağlık sıralamasında (Clinical, Pre-Clinical & Health Sciences), 601+’da.