AK Parti'nin iktidara gelişinde 24. gurur yılı! Bakan Mustafa Çiftçi'den "millete hizmet yolculuğu" mesajı!
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir kutlama mesajı yayımladı. 3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğunda tek gayelerinin aziz milletin huzuru ve ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, kararlılık mesajı verdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, tek gayemiz aziz milletimizin huzuru, tek pusulamız ülkemizin geleceğidir." ifadesini kullandı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı huzurun, güvenin ve kardeşliğin yüzyılı kılmakta kararlı olduklarını vurgulayan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:
"3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, tek gayemiz aziz milletimizin huzuru, tek pusulamız ülkemizin geleceğidir. Dün olduğu gibi bugün de bıkmadan, usanmadan, gece gündüz demeden milletimiz için çalışmaya, devletimizin gücünü ve milletimizin güvenini her daim korumaya devam edeceğiz. Rabb'im devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin."
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