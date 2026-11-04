Sürücülerin hiç bilmediği milyonluk hak ortaya çıktı: Kaskonuz olmasa bile o parayı kuruşu kuruşuna alabilirsiniz
Yollardaki altyapı bozuklukları ve dev çukurlar nedeniyle sürücülerin cebinden ödemek zorunda kaldığı tek taraflı kaza masraflarını devletten veya sigorta şirketlerinden geri almanın yolları deşifre oldu. Uzmanlar, kaza tespit tutanağı ve olay yeri fotoğraflarıyla birlikte sigorta şirketine ya da sorumlu idari kuruma başvurularak maddi zararların tamamen tazmin edilebileceğini belirtti. Sigorta Tahkim Komisyonu ve idare mahkemeleri aracılığıyla yürütülen bu yasal süreç, araç sahiplerine binlerce liralık tazminat kapısı aralıyor.