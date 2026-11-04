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Dünya 'Yaşlıları ve hastaları gürültüsü rahatsız ediyor şeriata aykırı' Afganistan'da havai fişek yasaklandı
Dünya

'Yaşlıları ve hastaları gürültüsü rahatsız ediyor şeriata aykırı' Afganistan'da havai fişek yasaklandı

Yeniakit Publisher
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'Yaşlıları ve hastaları gürültüsü rahatsız ediyor şeriata aykırı' Afganistan'da havai fişek yasaklandı

Afganistan İslam Emirliği yönetimi, yüksek sesli patlamaların korku ve psikolojik rahatsızlığa yol açtığı gerekçesiyle düğünlerde ve kutlamalarda havai fişek, maytap ve diğer piroteknik ürünlerin kullanımını ülke genelinde yasakladı.

Afganistan İslam Emirliği yönetiminin havai fişek kullanımını yasakladığı bildirildi.

Karar, 27 Ekim'de İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı tarafından alındı.

Bakanlık, havai fişek ve benzeri ürünlerin kamu düzenini bozduğunu ve özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar ile sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastalar arasında paniğe neden olabileceğini belirtti.

Yetkililer, kutlamaların başkalarını rahatsız etmeden veya psikolojik sıkıntıya yol açmadan İslami ilkelere ve şeriat hukukuna uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yasak, havai fişek ve benzeri ürünlerin üretimi, ithalatı, satışı, satın alınması, dağıtımı ve kullanımı dahil bütün tedarik zincirini kapsıyor. Üreticilere, ithalatçılara, tüccarlara ve iş yeri sahiplerine yasaklanan ürünlerin tedarikini ve satışını durdurma talimatı verildi. Bakanlık, özel ve aile içi kutlamalar dahil bütün etkinliklerde halkı kısıtlamalara uymaya çağırdı. Yasağı ihlal edenlere Afganistan hukuku ve şeriat ilkeleri çerçevesinde işlem yapılacağı belirtildi.

Yeni karar, Afganistan'da havai fişek kullanımına yönelik daha önce getirilen kısıtlamaların ardından alındı. Kabil dahil bazı kentlerde maytap ve havai fişek kullanımı akşam 21.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında yasaklanmıştı.

Afganistan, Nisan 2026'da da tüccarlara maytapların ithalatını, üretimini ve kullanımını engellemeye yönelik bir karar hakkında bilgi vermişti.

Kaynak: Mepa News

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