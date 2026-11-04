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Teknoloji Apple'dan katlanabilir telefonda tarihin en büyük skandalı! iPhone Duo ekran krizinde yedek cihaz kaosu patladı!
Teknoloji

Apple'dan katlanabilir telefonda tarihin en büyük skandalı! iPhone Duo ekran krizinde yedek cihaz kaosu patladı!

Yeniakit Publisher
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Apple'dan katlanabilir telefonda tarihin en büyük skandalı! iPhone Duo ekran krizinde yedek cihaz kaosu patladı!

Apple'ın milyarlarca dolarlık yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo'da ekran çatlama skandalı büyürken, Bloomberg'den Mark Gurman'ın sızdırdığı rapor teknoloji dünyasını sarstı. Ekranı iki günde elinde kalan binlerce mağdur değişim için Apple Store'lara akın etse de, şirketin elinde yedek cihaz stoğu kalmadığı için müşterilerin kapıdan eli boş dönmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Bloomberg’den Mark Gurman, sınırlı iPhone Duo stoklarının,sorunu yaşayan kullanıcılar için süreci karmaşıklaştırdığını belirtiyor. Bazı Apple Store mağazaları, ellerinde yedek cihaz bulunmadığından anında değişim yapamıyor.

Apple değişim önerse de, çoğu mağazada uygulanmıyor

Bu durum, Apple için alışılmadık bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Şirket, az sayıda iPhone Duo cihazını etkileyen iç ekran sorunu olduğunu kabul etti ve sorunu yaşayan müşterilere cihaz değişimi için başvurmalarını önerdi. Ne var ki, cihazın piyasaya sürüldüğü dönemde yaşanan ve satın almayı zorlaştıran tedarik sıkıntıları, değişim için kullanılabilecek cihaz sayısını da kısıtlıyor.

Bazı müşteriler sorunsuz bir şekilde cihaz değişimi yapabilirken, bazıları gittikleri mağazalarda stok bulunmadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi. Gurman, bazı durumlarda AppleCare üzerinden işlem yapmanın, mağazaya giderek değişim talep etmekten daha iyi seçenekler sunabileceğini ifade ediyor. Bu noktada AppleCare+ hizmetinin Türkiye’de olmadığını belirtmek gerekiyor.

Apple’ın ilk iPhone Duo stoklarının yaklaşık %80’ini fiziksel mağazalara gönderdiği, internetten siparişlerde ise teslimat sürelerinin ön siparişlerin başlamasından kısa bir süre sonra aylar sonrasına sarktığı bildiriliyor.

"Kutu açılışında çatlayan ekrana kullanıcı hatası dediler!"

Şirket, ekran sorununun yalnızca sınırlı sayıda cihazı etkilediğini iddia edip AppleCare üzerinden değişim imkanı sunduğunu açıklayarak dünyada geri adım atsa da Apple Türkiye tam anlamıyla bir rezilliğe imza attı. Kutusundan çıkarıldıktan hemen sonra ekranı katlanma yerinden çatlayan kullanıcılara "kullanıcı hatası" yanıtı vererek kapıyı gösteren Apple Türkiye, ülkemizde AppleCare+ hizmetinin de bulunmamasını fırsat bilerek mağdur vatandaşları adeta mahkemelere sürükledi.

 

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