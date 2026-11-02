Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde dev kriz! Aziz Yıldırım kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuların peşine düştü!
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Başkanlık yarışını kaybettikten sonra Beşiktaş-Kasımpaşa maçında konuşan Hakan Safi'nin "Bazı futbolcularla görüştüm, moralleri çok bozuk ve artık sahaya çıkmak istemiyorlar" açıklaması sarı-lacivertli camiada adeta deprem etkisi yarattı. İddialara göre bu sözler üzerine çılgına dönen Başkan Aziz Yıldırım, Samandıra'da düğmeye basarak kulübü ve yönetimi dışarıya sızdıran futbolcuları tespit etmek için operasyon başlattı.
Hakan Safi'nin "Bazı futbolcularla görüştüm, sahaya çıkmak istemiyorlar" açıklaması Samandıra'da büyük krize yol açtı. İddialara göre Başkan Aziz Yıldırım, kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuları tespit etmek için düğmeye bastı.
Fenerbahçe Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi, Beşiktaş-Kasımpaşa maçını stadyumdan izlemiş ve maç çıkışı yaptığı açıklamada "Futbolcularla konuştum. Moralleri bozuk. Sahaya çıkmak istemiyorlar" demişti.
Hakan Safi’nin bu sözleri Samandıra tesislerinde adeta deprem etkisi yarattı. Vole'de konuşan spor yorumcusu Serkan Akkoyun’un iddiasına göre, duruma sert tepki gösteren Başkan Aziz Yıldırım, Hakan Safi ile görüşüp yönetimi ve kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuları bulmak için harekete geçti. Yıldırım'ın "Hakan Safi ile konuşup bizi şikayet eden kim?" diyerek kadrodaki o isimlerin peşine düştüğü öne sürüldü.