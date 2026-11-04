Liverpool bu ihtimale karşı panik içinde: Emre Belözoğlu Liverpool maçında kulübede olacak mı?

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu’nun, Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında kulübede yer alıp alamayacağı netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli takımın yeni hocasının zorlu karşılaşmada takımın başında olması için resmi işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından geçici olarak Dirk Kuyt’ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı çalıştıran Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı aldı. Daha önce Fenerbahçe’de futbolcu, teknik direktör ve sportif direktör olarak görev yapan Belözoğlu, yeniden sarı-lacivertli kulübe döndü.

Belözoğlu’nun Fenerbahçe yönetiminden gelen teklifi, “Ben Fenerbahçe ile para ve sözleşme şartı konuşmam. Kulübün bu zor zamanında elimizi taşın altına koyacağız. Bu takımı hep birlikte ayağa kaldıracağız” sözleriyle kabul ettiği aktarıldı.

46 yaşındaki teknik adamın Liverpool maçında sahaya çıkmak istediği, ancak bunun evrakların yetişmesine bağlı olduğu belirtildi. İşlemlerin tamamlanması halinde Fenerbahçe, kritik mücadeleye yeni teknik direktörüyle çıkacak.

Öte yandan Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.