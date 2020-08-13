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Aktüel

Yedigöller'de "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliği düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 01:22:16 -
Yedigöller'de "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliği düzenlendi

BOLU (AA) - Fotoğrafçı ve gökyüzü tutkunları, gece saatlerinde gerçekleşen meteor yağmurunu görüntülemek ve izlemek için Yedigöller bölgesinde düzenlenen "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliğinde bir araya geldi.

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Yedigöller yolu üzerinde yer alan Ayı Kayası bölgesinde gerçekleştirilen etkinlik, gökyüzü tutkunları ile fotoğrafçılara eşsiz bir doğa olayına şahit olma fırsatı sundu.

Dernek üyeleri ve meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar, Bolu'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ayı Kayası mevkisinde toplandı.

Işık kirliliğinin olmadığı noktaya tripodlarını kuran fotoğrafseverler, küçük el fenerleri ile fotoğraf makinelerinin ayarlarını yaptıktan sonra gerek meteor yağmurunu gerekse de Samanyolu Galaksisi'nin hareketlerini ölümsüzleştirdi.

BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, AA muhabirine, 2 yılda bir göktaşı kaymalarını fotoğraflamak için bu tarz etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bu muhteşem doğa olayının fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştıklarını anlatan Canbaş, "Çünkü bizim bazı üyelerimiz içerisinden astronomi fotoğraflarına ilgi duyan arkadaşlarımız var. Hem onların hobilerini burada gerçekleştirmiş oluyoruz hem de fotoğraf kursumuza gelen arkadaşlarımıza yıldız pozlama tekniğini gösteriyoruz. Burada da bir uygulama yapmış oluyoruz." dedi.

Canbaş, Türkiye’de de gözlenebilen bu gökyüzü olayını fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "O yüzden bu akşam buradayız. Yedigöller yolundayız. 1600-1700 rakımlı bir tepedeyiz. Şehirden oldukça uzaktayız. Etrafımızda bize kirliklik yapacak bir ışık yok. Umarım en güzel şekilde meteor yağmurunun fotoğraflarını çekebiliriz". diye konuştu.

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