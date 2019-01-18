Yedek askerleri göreve çağırdı... Muhalefet: Şaşkınız!

Savunma Bakanlığı'nın İngiliz Parlamentosuna verdiği bilgiye göre, anlaşmasız Brexit senaryosuna hazırlık kapsamında, ülkedeki yedek askerler 10 Şubat itibarıyla göreve çağrıldı.

Amaç krizi hafifletmek

Kararın gerekçesi, "AB'den anlaşmasız ayrılığın, İngiltere vatandaşlarının refahı, sağlığı ve güvenliği ile İngiltere'nin ekonomik istikrarı üzerinde oluşturabileceği etkileri hafifletmekte hükümete yardım etmek" olarak açıklandı.

Asker sayısı belirtilmedi

Yedek askerlerin 9 Şubat 2020'ye kadar görevde tutulacağı belirtilirken, kaç askerin göreve çağrılacağı bilgisine ise yer verilmedi.

"Yedek askerlerin göreve çağırılması şaşkınlık verici"

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşçi Partisi milletvekili Ian Murray, "Yedek askerlerin göreve çağrılması, anlaşmasız Brexit'in ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu gösteriyor. Hükümetin kendi eliyle yol açtığı bir anayasal kriz nedeniyle yedek askerlerin göreve çağrılıyor olması şaşkınlık verici." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda'ya 2 bin polis gönderilmesi kararı!

İngiltere'de anlaşmasız Brexit hazırlıkları kapsamında Kuzey İrlanda'ya ilave 2 bin polis gönderilmesi kararı da alınmıştı.

İngiltere'de Theresa May hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda salı günü yapılan oylamada reddedilmesinin ardından "anlaşmasız Brexit" seçeneği kuvvet kazanmıştı.

Gıda ve ilaçta krize sebep olacak

Reddedilen anlaşma, son 40 yılını AB ile bütünleşik geçiren İngiltere'ye, yeni koşullara alışması için 21 aylık geçiş süreci imkanı tanıyordu. Anlaşmasız ayrılığın ise ithalatının büyük kısmını AB'den yapan ülkede başta gıda ve ilaç olmak üzere pek çok kalemde krize sebep olması bekleniyor.

Sınırda uzun kamyon kuyrukları olabilir

Korkulan senaryonun gerçekleşmesi halinde ülkenin sınır kapılarında uzun kamyon kuyrukları ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariğinde aksamalar da öngörülüyor.