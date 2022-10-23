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Eğitim YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na girenler sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, YDS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-23 10:54:00 -
YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 23 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, YDS sonuçları ne zaman ayın kaçında ilan edilir?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen YDS'ye girenler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. YDS/2 sonuçları 8 Kasım'da ilan edilecek. YDS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edilecek.

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