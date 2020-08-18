  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YDS başvuru süresine kaçıranlara müjde!
Eğitim

YDS başvuru süresine kaçıranlara müjde!

Başvuru süresi geçen Yabancı Dil Sınavı için ek başvuru süresi verildi. Ayrıca başvuru yapan tüm adaylar sınav merkezlerini de değiştirebilecek. Peki ek başvuru süresi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:33:00 - 2020-08-18 11:35:00
YDS başvuru süresine kaçıranlara müjde!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Yabancı Dil Sınavı için ek başvuru süresi verildi.

27 Eylül tarihinde yapılacak olan Yabancı Dil Sınavı için 19 - 20 Ağustos tarihlerinde ek başvuru alınacak. Daha önceden başvuru yapmış olan adaylar yine ek başvuru süresi içinde sınav merkezlerini güncelleyebileceklerdir.

Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adaylar 20 Ağustos mesai bitimine kadar sınav koordinatörlüklerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile ÖSYM Mobil Uygulama sistemi üzerinden 23.59'a kadar başvuru yapılabilecektir.

Sınav ücreti ise 19 Ağustos itibariyle başlayıp 21 Ağustos mesai bitimine kadar, ÖSYM'nin internet sayfasından ödemek isteyenler içinde 21 Ağustos 23.59'a kadar ödeme gerçekleştirilebilmektedir.

Dikkat, sınav başvurularında HES kodu istenecektir!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının http://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek
Gündem

Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, koronavirüs sonrası yeni dünya düzeninde meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması
Ekonomi

İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması

Zürih merkezli Credit Suisse bankası, önümüzdeki yıl için altının ons fiyatı tahminini 1800 dolardan 2500 dolara yükseltti.

Süleyman Soylu en büyük endişesini açıkladı
Gündem

Süleyman Soylu en büyük endişesini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası büyük İstanbul depremi için "Endişe şudur ki yollar tıkanacak, ambulanslar gidemeyecek, arama kurtarma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı