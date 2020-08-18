YDS başvuru süresine kaçıranlara müjde!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Yabancı Dil Sınavı için ek başvuru süresi verildi.

27 Eylül tarihinde yapılacak olan Yabancı Dil Sınavı için 19 - 20 Ağustos tarihlerinde ek başvuru alınacak. Daha önceden başvuru yapmış olan adaylar yine ek başvuru süresi içinde sınav merkezlerini güncelleyebileceklerdir.

Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adaylar 20 Ağustos mesai bitimine kadar sınav koordinatörlüklerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile ÖSYM Mobil Uygulama sistemi üzerinden 23.59'a kadar başvuru yapılabilecektir.

Sınav ücreti ise 19 Ağustos itibariyle başlayıp 21 Ağustos mesai bitimine kadar, ÖSYM'nin internet sayfasından ödemek isteyenler içinde 21 Ağustos 23.59'a kadar ödeme gerçekleştirilebilmektedir.

Dikkat, sınav başvurularında HES kodu istenecektir!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının http://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.