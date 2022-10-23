YDS 2 kaç dakika kaç saat sürecek?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 23 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Sınava girecek olanlar ve yakınları sınavın kaç dakika süreceğini, kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, YDS 2 saat kaçta bitecek?
23 Ekim Pazar günü pek çok kişi için sınav heyecanlıyla geçecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 23 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Peki, sınavda kaç soru sorulacak?
YDS 2 kaç dakika kaç saat sürecek?
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav 13.15'te sona erecek. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri mümkün olmayacak.
Sınavda 80 soru sorulacak. Yanlışlar ise doğruları götürmeyecek.