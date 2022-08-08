Yazmış! Vallahi de yazmış billahi de yazmış! Fatih Altaylı’ya psikiyatristler baksın!

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, 28 Şubat Post Modern Darbesi'nin medyadaki tetikçilerinden Fatih Altaylı'nın zırvalarını konu alan bir yazı kaleme aldı.

Eskiden askerlere karşı süt dökmüş kedi olan ve şimdilerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a karşı çemkiren Fatih Altaylı'ya Gazeteci Yazar Hacı Yakışıklı cevap verdi.

Hacı Yakışıklı, "Fatih Altaylı’ya psikiyatristler baksın!" başlıklı yazısında şu ifadelerde bulundu:

Kiminin “idrar yolları” kapalıdır. “Olabilir, insanlık hali” dersin, tedavisi vardır. Kiminin ise “idrak yolları” kapalıdır. İşte bu iltihabın çaresi yoktur!

Önce “siyasilere” sesleniyorum. Lütfen açıklama yaparken “ortalama vatandaşa” seslenir gibi seslenmeyin! Ortalıkta “okuma yazma bilen cahiller” olduğunu unutmayın!

Mümkünse anlatırken “ilkokul seviyesine” falan inin!

Başta inanamadım! “Yok canım” dedim, “Tamam arada saçmalıyor ama bu kadar zıvanadan çıkıp saçmalama zirvesine ulaşamaz” diye düşündüm. Herhalde FETÖ’cüler yine algı operasyonu yapıp onun ismini kullanıyor zannettim! Emin olmak için açtım internet sitesini okudum. Yazmış! Vallahi de yazmış billahi de yazmış! “Bakan Hulusi Akar’ın sözlerini çarpıt” desen bu kadarı olmaz!

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