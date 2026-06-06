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Yaşam Henüz 5 yaşında! Yaptığı herkesi duygulandırdı... Türk bayrağını görünce yerde dayanamadı
Yaşam

Henüz 5 yaşında! Yaptığı herkesi duygulandırdı... Türk bayrağını görünce yerde dayanamadı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Bolu’da 5 yaşındaki Miraç Akpınar, balkonda oturduğu sırada yerde Türk bayrağı olduğunu fark edince evden koşarak dışarı çıktı.

Bolu’da henüz 5 yaşındaki Miraç Akpınar’ın yerde gördüğü Türk bayrağı karşısındaki davranışı, görenleri duygulandırdı.

 

Kur'an kursu öğrencisi olduğu öğrenilen Miraç Akpınar, hafta sonu evlerinin balkonunda oturduğu sırada sokakta yerde duran bir Türk bayrağı olduğunu fark etti. Evden koşarak dışarı çıkan Miraç, Türk bayrağını bulunduğu yerden aldı. Annesi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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