Limanda alevler tekneleri sardı!
Ekvador’un Manabi eyaletinde bulunan Manta Liman Başkanlığı Balıkçı İskelesi’nde çıkan yangında 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesi zarar gördü.
Ekvador’da balıkçı iskelesinde çıkan yangın kısa sürede teknelere sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Ekvador basını, Manta Liman Başkanlığı Balıkçı İskelesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını duyurdu. Yangında 2 kişinin yaralandığı, 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesinin zarar gördüğü belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
Yerel
İlkadım'da köfteci dükkanında akılalmaz yangın! Dumandan boğulan mahalleli şikayetçi oldu köfteci şarkı söyledi!