  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şantajcı Batı'ya ATMACA şamarı! Mustafa Ceylan yazdı Ekrem’e ve Özgür’e isyan etti! ‘Kim daha fazla para verirse CHP’yi alır’ Kilosu 930 liraya kadar çıktı Tavuk kanadı pirzola ile yarışıyor Pentagon harekete geçti: ABD’den İsrail casuslarına karşı kırmızı alarm Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Genel kurula kısa süreliğine ara verildi Koyun şunu kapının önüne de akıllansın! Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür! Yahudiler Batı Şeria'da 7 aylık bebeği öldürdü! Latif Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu tespiti! Özür yetmez icraat görelim! Ağzı bozuk Rahmi Koç'a soruşturma! Bakan Gürlek: Bu nezaketsizlik kabul edilemez
Spor Aziz Yıldırım'a karşı güç birliği mi?
Spor

Aziz Yıldırım'a karşı güç birliği mi?

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi ve eski başkan Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi. İkilinin görüşmesi akıllara "Aziz Yıldırım'a karşı güç birliği mi?" sorusunu getirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi, sarı-lacivertli camiada hareketli dakikalar yaşanıyor.

HAKAN SAFİ VE ALİ KOÇ BİR ARADA

Seçime saatler kala Fenerbahçe camiasında sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Başkan adayı Hakan Safi ile eski başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir araya geldi.

 

Genel kurul öncesi camiadaki birlik ve beraberlik mesajları açısından büyük önem taşıyan buluşmada, ikilinin oldukça neşeli ve samimi bir diyalog içerisinde olduğu görüldü.

Kayda alınan bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada da en çok konuşulan konuların arasına girdi.

YILDIRIM'A KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ Mİ?

İkilinin görüşmesi akıllara "Aziz Yıldırım'a karşı güç birliği mi?" sorusunu getirdi.

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük ayıp
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük ayıp

Spor

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük ayıp

Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Genel kurula kısa süreliğine ara verildi
Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Genel kurula kısa süreliğine ara verildi

Spor

Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Genel kurula kısa süreliğine ara verildi

Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim
Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim

Gündem

Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim

Fenerbahçe'deki seçim öncesi Murat Ülker’den iddialara tepki: Bana ait olmayan laflar taşınıyor
Fenerbahçe'deki seçim öncesi Murat Ülker’den iddialara tepki: Bana ait olmayan laflar taşınıyor

Spor

Fenerbahçe'deki seçim öncesi Murat Ülker’den iddialara tepki: Bana ait olmayan laflar taşınıyor

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23