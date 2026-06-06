Fenerbahçe Spor Kulübü’nde pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi, sarı-lacivertli camiada hareketli dakikalar yaşanıyor.

HAKAN SAFİ VE ALİ KOÇ BİR ARADA

Seçime saatler kala Fenerbahçe camiasında sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Başkan adayı Hakan Safi ile eski başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir araya geldi.

Genel kurul öncesi camiadaki birlik ve beraberlik mesajları açısından büyük önem taşıyan buluşmada, ikilinin oldukça neşeli ve samimi bir diyalog içerisinde olduğu görüldü.

Kayda alınan bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada da en çok konuşulan konuların arasına girdi.

YILDIRIM'A KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ Mİ?

İkilinin görüşmesi akıllara "Aziz Yıldırım'a karşı güç birliği mi?" sorusunu getirdi.