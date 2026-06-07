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Ve Hakan Çalhanoğlu'ndan milli maç biter bitmez Fenerbahçe sorusuna cevap geldi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ve Hakan Çalhanoğlu'ndan milli maç biter bitmez Fenerbahçe sorusuna cevap geldi!

Fenerbahçe ile adı anılan milli yıldızımızdan beklenen cevap geldi...

#1
Foto - Ve Hakan Çalhanoğlu'ndan milli maç biter bitmez Fenerbahçe sorusuna cevap geldi!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu transferinin fitilini yaktı. Hesaptan Milli futbolcu ile özdeşleşen "Made in Romania" şarkısı paylaşılırken Hakan Çalhanoğlu'na A Milli Takım'ın Venezuela'yı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe sorusu soruldu.

#2
Foto - Ve Hakan Çalhanoğlu'ndan milli maç biter bitmez Fenerbahçe sorusuna cevap geldi!

Luis Suarez, Mason Greenwood ve Merih Demiral'la anlaştığını açıklayan Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ateşini de yaktı. Hakan Safi'nin seçim kampanyasını yürüttüğü resmi sosyal medya hesabından, Hakan Çalhanoğlu ile özdeşleşen “Made in Romania” adlı şarkı paylaşıldı.

#3
Foto - Ve Hakan Çalhanoğlu'ndan milli maç biter bitmez Fenerbahçe sorusuna cevap geldi!

A Milli Takım'ın Venezuela'yı 2-1 yendiği maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe sorusu soruldu. Transfer iddialarıyla ilgili görüşü sorulan deneyimli orta saha "İyi akşamlar" cevabını verdi.

#4
Foto - Ve Hakan Çalhanoğlu'ndan milli maç biter bitmez Fenerbahçe sorusuna cevap geldi!

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

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