Almanya'nın Siyonistlere diyet borcu bitmiyor

Almanya, Nazi döneminde siyasi, ırksal veya dini gerekçelerle vatandaşlığı iptal edilen ya da hiç verilmeyen kişilere yönelik telafi süreci kapsamında 2021'den bu yana 50 binden fazla kişiye Alman pasaportu verdi.

Söz konusu bilgi, Sol Parti milletvekili Ferat Koçak'ın ilgili soru önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıtta yer aldı.

Bakanlık verilerine göre hükümet, 2021 yılı başından 2024 Mart ayı sonuna kadar 101 bin 180 başvuru aldı. Bu başvuruların 52 bin 180'i kabul edildi. Çok az sayıda başvuru reddedilirken kalanlarına dair işlemlerin sürdüğü değerlendiriliyor.

2021'de yürürlüğe giren vatandaşlık yasası reformu, hak sahiplerinin kapsamını genişletiyor. Buna göre Yahudi toplumu mensupları ile Nazi döneminde 1933–1945 yılları arasında siyasi, ırksal veya dini nedenlerle vatandaşlığını kaybeden ya da hiç alamayan kişiler ve onların soyundan gelenler, kolaylaştırılmış prosedürle Alman pasaportu alabiliyor. Bu kapsamda Almanca dil yeterliliği şartı da aranmıyor.

Yahudilerden yoğun ilgi

Söz konusu kişilerin vatandaşlığı kendi kusurları olmaksızın kaybettikleri veya dönemin ayrımcı yasaları nedeniyle hiç alamadıkları belirtildi. Başvuruların önemli bir bölümü, Nazi döneminde sığınan çok sayıda Yahudi'nin bulunduğu İsrail ve İngiltere'den yapıldı.