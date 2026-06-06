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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kemal Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı

Mahkemenin mutlak butlan karar vererek iptal ettiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Savaş, görüşmede Yargıtay’a yapılan temyiz başvurusunun gündeme gelmediğini söyledi. Lütfü Savaş, "Eğer Kemal Bey ve Özgür Bey anlaşır, 'temyiz başvurusu çekilsin' derseler biz o ortak kanaate uyarız. İstişareye açığız, bundan sonra tek başıma karar vermem zaten doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından, davayı açan isim olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Savaş, dün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak konuştu.

Kılıçdaroğlu ile zaman zaman görüştüklerini, bu görüşmenin de "rutin bir ziyaret" olduğunu söyleyen Savaş, "Biz davayı bireysel olarak birilerini suçlamak için açmadık, partimizde adalet duygusunun zedelenmemesi için davayı açtık" dedi.

 

 

"Eğer Kemal Bey ve Özgür Bey anlaşırsa..."

Görüşmede Yargıtay’a yapılan temyiz başvurusunun gündeme gelmediğini söyleyen Savaş, "Eğer Kemal Bey ve Özgür Bey anlaşır, 'temyiz başvurusu çekilsin' derseler biz o ortak kanaate uyarız. İstişareye açığız, bundan sonra tek başıma karar vermem zaten doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP’ye yönelik polis müdahalesini doğru bulmadığını, kimsenin partisine polisin müdahale etmesini, genel merkez binasına zarar verilmesini istemeyeceğini belirten Savaş, "Keşke olay polise intikal etmeseydi, bu bizi üzdü. Hukuka uyulması gerektiğini düşünüyorum. Ama olaya tek taraflı da bakmıyorum. Hem Kemal Bey hem de Özgür Bey cephesinden hoş olmayan hareketler oldu. Her iki taraf da yaşananları önleyebilirdi" dedi.

 

Partiden görev talep etmeyi doğru bulmadığını ancak görev verilirse bundan geri durmayacağını söyleyen Savaş, "Partide yapabileceğimi düşündüğüm bir görev verilirse kabul ederim. Ama bu konuda bir acelem yok. Sayın Genel Başkanın ve parti kurullarının yapması gerekenler var, onlara yönelmeleri daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

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