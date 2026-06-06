Bahçeli'den dikkat çeken Rahmi Koç açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir hastane açılışında 'Kürt kadın' sözleriyle bir fıkra anlatan ve söz konusu ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile ilgili açıklama yaptı.

Rahmi Koç'un hedef alınmasının yanlış olduğunu belirten Bahçeli, "Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır" ifadelerini kulandı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir.

Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır.

'KABUL EDİLEMEZ TABİRLERLE HEDEF ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'

95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç'un kadınlara ve belirli bir etnik kimliğe yönelik ifadeleri nedeniyle "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

RAHMİ KOÇ: ÖZÜR DİLERİM

'Kürt kadın'lara yönelik fıkrasına ilişkin soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç açıklama yaptı. Koç, gelen tepkiler üzerine açıklama yaparak özür dilemişti.

Koç açıklamasında, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim." demişti.