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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!

Vücudumuzun sağlığı için ilaçlar konusunda daha da dikkatli olmak zorundayız.

#1
Foto - Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!

Dünya genelinde en sık tüketilen ağrı kesicilerden biri olan İbuprofen, reçetesiz satıldığı için herkes tarafından tamamen zararsız zannediliyor. Ancak uzmanlar, bu bilinçsiz tüketimin arkasındaki ölümcül tehlikelere karşı ciddi bir uyarıda bulunuyor.

#2
Foto - Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!

Tıp dünyası, eklem ağrısı, migren veya artrit tedavisinde sıkça tercih edilen İbuprofen’i kullanan milyonlarca insanı sarsan bir uyarıda bulundu. Çoğu kişinin tamamen güvenli olduğunu düşündüğü bu ilacın, fark edilmeyen mide kanamalarından böbrek yetmezliğine kadar varabilen ölümcül riskler taşıdığını belirten uzmanlar adeta kırmızı alarm verdi.

#3
Foto - Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!

Sözcü'de yer alan habere göre, dünya genelinde en sık tüketilen, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçların (NSAİİ) başında gelen İbuprofen, iltihabı ve şişliği hızla azaltarak geçici bir rahatlama sağladığı için milyonların cankurtaranı olarak görülüyor, ancak Essex Üniversitesi Kas İskelet Sistemi Uzmanı Anthony Paul Smith, ilacın bu kadar kolay erişilebilir olmasının onun güvenliğini garanti etmediğini söyledi.

#4
Foto - Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!

Smith, "Birçok insan reçetesiz satılan her şeyin düşük riskli olduğunu varsayıyor. Bu çok büyük bir hata. Reçetesiz demek, asla tehlikesiz demek değildir" diyerek insanları uyardı.

#5
Foto - Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!

İbuprofen'in en büyük risklerinden biri, midenin koruyucu tabakasını doğrudan yıpratmasıdır. Bu ilacın sürekli ve uzun vadeli tüketilmesi mide duvarını zayıflatarak ülser ve iç kanama ihtimalini en üst seviyeye çıkarıyor. Durumun en korkutucu tarafı ise bu sürecin hiçbir belirti göstermeden, sinsice ilerlemesi.

#6
Foto - Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!

Bazı hastalar mide ağrısı veya hazımsızlık gibi erken uyarıları hissederken, birçok kişi vücudunda ciddi bir iç kanama meydana gelene kadar hiçbir belirti fark etmeyebilir. Bu risk özellikle günde 2400 mg veya daha fazla doz alanlarda, haftalarca bu hapı yutanlarda ve 65 yaş üstü yetişkinlerde ölümcül seviyeye çıkıyor.

#7
Foto - Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!

İbuprofen’in bir diğer gizli tehlikesi ise böbrek fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkisidir. Böbreklerin görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi, güçlü bir kan dolaşımına bağlıdır. Vücudumuz, bilhassa rahatsızlık ve susuzluk (dehidrasyon) durumlarında böbrek damarlarının açık kalmasını sağlayan doğal bileşikler salgılar. İbuprofen ise bu koruyucu bileşikleri doğrudan engelleyerek böbreklere ulaşan kan akışını sekteye uğratır. Bu tablo, özellikle kronik böbrek, kalp veya yüksek tansiyon hastalarında aniden gelişen böbrek yetmezliğine zemin hazırlayabilir.

#8
Foto - Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!

Uzmanlar, ilacın sadece mide ve böbrekle kalmadığını, uzun süreli kullanımda yüksek tansiyon, vücutta aşırı sıvı tutulması (ödem) ve ciddi kalp komplikasyonlarını tetiklediğini vurguluyor. Ayrıca astım hastalarının bir kısmının bu ilaç grubuna aşırı hassas olduğu; İbuprofen aldıktan hemen sonra solunum yollarındaki kimyasalların değişmesi nedeniyle hırıltılı solunum ve ani nefes darlığı

#9
Foto - Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!

İbuprofen'i tek başına kullanmak yerine diğer reçeteli ilaçlarla kombine etmek, karşı karşıya kalabileceğiniz riskleri çok daha ciddi boyutlara taşıyor. Bu ilacın; tansiyon düzenleyiciler, kan sulandırıcılar, antidepresanlar ya da birtakım diyabet ilaçlarıyla bir arada tüketilmesi, hem beraberinde alınan ilaçların faydasını ortadan kaldırıyor hem de iç kanama gibi tehlikeli komplikasyonların görülme ihtimalini zirveye ulaştırıyor. Peki bu ilacı hayatımızdan tamamen mi çıkaracağız? Elbette hayır. En düşük doz seviyesinde tutularak, yalnızca birkaç günlük kısa vadeli tedavilerde tercih edilmesi oldukça etkili ve hayat kurtarıcı olabilir.

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