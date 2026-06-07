Mide kanamasından böbrek yetmezliğine kadar... O ağrı kesici için korkutan uyarı!

İbuprofen'i tek başına kullanmak yerine diğer reçeteli ilaçlarla kombine etmek, karşı karşıya kalabileceğiniz riskleri çok daha ciddi boyutlara taşıyor. Bu ilacın; tansiyon düzenleyiciler, kan sulandırıcılar, antidepresanlar ya da birtakım diyabet ilaçlarıyla bir arada tüketilmesi, hem beraberinde alınan ilaçların faydasını ortadan kaldırıyor hem de iç kanama gibi tehlikeli komplikasyonların görülme ihtimalini zirveye ulaştırıyor. Peki bu ilacı hayatımızdan tamamen mi çıkaracağız? Elbette hayır. En düşük doz seviyesinde tutularak, yalnızca birkaç günlük kısa vadeli tedavilerde tercih edilmesi oldukça etkili ve hayat kurtarıcı olabilir.