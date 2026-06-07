  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan, Türkmenler için Irak'tan bakın ne istedi! Seman Ağa duyurdu Aziz Yıldırım'a karşı güç birliği mi? Almanya'nın Siyonistlere diyet borcu bitmiyor Henüz 5 yaşında! Yaptığı herkesi duygulandırdı... Türk bayrağını görünce yerde dayanamadı ABD'ye Kur’an-ı Kerim’i öperek uçtular Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim Başkan Erdoğan'a Gönül Dağı sürprizi MİT'ten tüm dünyada ses getirecek operasyon: Kritik isim yakalandı Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı Bahçeli'den dikkat çeken Rahmi Koç açıklaması
Yerel Feci şekilde can verdi! Hayvan otlatırken yıldırım isabet etti
Yerel

Feci şekilde can verdi! Hayvan otlatırken yıldırım isabet etti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Feci şekilde can verdi! Hayvan otlatırken yıldırım isabet etti

Sivas’ın Kangal ilçesinde hayvan otlatan Kurban Bayır’ın üzerine yıldırım düştü.

Sivas’ın Kangal ilçesinde hayvanlarını otlatan 49 yaşındaki Kurban Bayır, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

 

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çatköy’de meydana geldi. Çobanlık yapan Kurban Bayır, hayvan otlatırken bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Fenalaşan Bayır için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kurban Bayır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bayır’ın cenazesi otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var
Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var

Yerel

Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var

Piknik yaptıkları alana yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı
Piknik yaptıkları alana yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Yerel

Piknik yaptıkları alana yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23