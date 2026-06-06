Başkan Erdoğan'a Gönül Dağı sürprizi
Şarkıcı Pınar Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Neşet Ertaş’ın unutulmaz eseri “Gönül Dağı”nı seslendirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Şarkıcı Pınar Süer’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Gönül Dağı” türküsünü seslendirdiği anlar sosyal medyada dikkat çekti. Süer’in hesabından paylaştığı videoda, Başkan Erdoğan’ın bir odada koltukta oturduğu, genç şarkıcının ise Türk bayrağının yanında ayakta canlı performans sergilediği görüldü. Neşet Ertaş’ın hafızalara kazınan eserini söyleyen Süer’i dikkatle dinleyen Erdoğan, türkünün bitiminde genç sanatçıya teşekkür etti.
Beğeni topladı
Pınar Süer’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede yayıldı. Genç şarkıcının Neşet Ertaş’ın sevilen eseri “Gönül Dağı”nı seslendirdiği video, çok sayıda izlenme, beğeni ve yorum aldı.