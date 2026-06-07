Okan Buruk imzayı atıyor!
Galatasaray’da yeni sezon planlaması seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hız kazandı. Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme hazırlığı yapılırken, 4 futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor. Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi ve mazbatasını almasının ardından iç ve dış transfer çalışmaları resmen başlayacak. Yönetimin ilk hamlesinin ise teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamak olması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde ise Can Uzun, Aral Şimşir ve Jhon Duran yer alıyor. Böylece kulüp, yeni sezon planlamasını teknik heyet konusunda belirsizlik yaşamadan sürdürecek.