Okan Buruk imzayı atıyor!

DURAN'A ONAY ÇIKTI Forvet hattında ise Jhon Duran dosyası yeniden açıldı. Kolombiyalı futbolcunun geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile telefonda görüştüğü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ilettiği bildirildi. Bu görüşmenin ardından Buruk'un da kararını değiştirerek yönetimine oyuncu için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye golcü çalımı: Kartal'dan 3 bomba birden! Trabzonspor'un genç yıldızı da listede Mauro Icardi ile yolların tamamen ayrılması halinde Galatasaray'ın Jhon Duran için resmi girişimlere başlaması bekleniyor. 10+4 yabancı kuralı açısından da avantaj sağlayan 22 yaşındaki futbolcu, Zenit'te satın alma opsiyonuyla kiralık forma giydi ancak Rus kulübünün bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği belirtiliyor. 2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi bulunan Duran'ın ise yeniden Suudi Arabistan'a dönmek istemediği ifade ediliyor. Kolombiyalı golcü, geride kalan sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe'de 21 maça çıkarken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.