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Spor
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Yeniakit Publisher
Okan Buruk imzayı atıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okan Buruk imzayı atıyor!

Galatasaray’da yeni sezon planlaması seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hız kazandı. Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme hazırlığı yapılırken, 4 futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor. Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi ve mazbatasını almasının ardından iç ve dış transfer çalışmaları resmen başlayacak. Yönetimin ilk hamlesinin ise teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamak olması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde ise Can Uzun, Aral Şimşir ve Jhon Duran yer alıyor. Böylece kulüp, yeni sezon planlamasını teknik heyet konusunda belirsizlik yaşamadan sürdürecek.

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Foto - Okan Buruk imzayı atıyor!

YENİ SÖZLEŞME Dursun Özbek yönetimi, görev süresi boyunca Okan Buruk ile çalışmayı sürdürecek ve deneyimli teknik adamın sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak. Ayrıca Buruk'un yıllık ücretinde Türk lirası bazında iki kat artış yapılması planlanıyor. En az bir sezon daha Galatasaray'da görev yapmak isteyen 52 yaşındaki teknik adamın, Avrupa'dan gelebilecek olası tekliflere de kapıyı kapattığı aktarıldı. 2022-23 sezonunda göreve başlayan Okan Buruk, geride kalan dönemde 4 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında çıktığı 203 resmi maçta 2.27 puan ortalaması yakaladı.

#2
Foto - Okan Buruk imzayı atıyor!

4 AYRILIK KAPIDA Öte yandan yeni sezon kadro planlamasına ilişkin kritik zirve de gerçekleştirildi. Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile tatilden dönen Okan Buruk'un yaptığı toplantıda takımın geleceği ve ayrılması planlanan isimler değerlendirildi. Toplantıda geçtiğimiz sezonu farklı kulüplerde kiralık geçiren Nicolo Zaniolo ile birlikte Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Elias Jelert'in durumları detaylı şekilde ele alındı. Bu dört futbolcunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giymemesi konusunda görüş birliğine varıldığı ve oyuncuların temsilcilerine de bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Yönetimin ayrıca olası diğer ayrılık senaryolarını da değerlendirdiği, transfer ihtiyaçlarının bu süreçte netleşecek kadro yapısına göre şekillendirileceği belirtildi.

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Foto - Okan Buruk imzayı atıyor!

İLK HEDEF CAN UZUN Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Can Uzun transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sky Almanya'nın haberine göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Eintracht Frankfurt yetkilileriyle Almanya'da resmi pazarlık masasına oturdu. Galatasaray’da 4 ayrılık 3 transfer! Okan Buruk imzayı atıyor-6 A Milli Takım kampında bulunan genç oyuncunun Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı öne sürülürken, transferin önündeki en büyük engelin Alman ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedeli olduğu ifade edildi.

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Foto - Okan Buruk imzayı atıyor!

YENİ GÖZDE ARAL ŞİMŞİR Yönetimin gündemindeki bir diğer isim ise Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 2004 doğumlu Aral Şimşir. Galatasaray'ın genç oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlamaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu sezon lig ve Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çeken Aral'ın, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilmesi, teknik kapasitesi, pas kalitesi ve mücadele gücü nedeniyle Okan Buruk'un istediği oyuncu profiline uygun olduğu değerlendiriliyor.

#5
Foto - Okan Buruk imzayı atıyor!

DURAN'A ONAY ÇIKTI Forvet hattında ise Jhon Duran dosyası yeniden açıldı. Kolombiyalı futbolcunun geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile telefonda görüştüğü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ilettiği bildirildi. Bu görüşmenin ardından Buruk'un da kararını değiştirerek yönetimine oyuncu için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye golcü çalımı: Kartal'dan 3 bomba birden! Trabzonspor'un genç yıldızı da listede Mauro Icardi ile yolların tamamen ayrılması halinde Galatasaray'ın Jhon Duran için resmi girişimlere başlaması bekleniyor. 10+4 yabancı kuralı açısından da avantaj sağlayan 22 yaşındaki futbolcu, Zenit'te satın alma opsiyonuyla kiralık forma giydi ancak Rus kulübünün bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği belirtiliyor. 2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi bulunan Duran'ın ise yeniden Suudi Arabistan'a dönmek istemediği ifade ediliyor. Kolombiyalı golcü, geride kalan sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe'de 21 maça çıkarken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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