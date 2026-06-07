Ermenistan'da Moskova ile Batı arasında tercih zamanı!

Ermenistan'da seçmenler parlamentoyu belirlemek için sandık başına giderken, Başbakan Nikol Paşinyan yönetimi ülkenin dış politika yönelimi konusunda kritik bir sınav veriyor.

Ermenistan'da seçmenler pazar günü parlamentoyu belirlemek üzere sandık başına gitti. Seçimler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Rusya ile mesafeli, Batı ile daha yakın ilişkiler kurmayı hedefleyen dış politika çizgisinin halktan destek alıp almayacağını gösterecek.

Paşinyan ve iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi, ülkenin yeni jeopolitik yönelimi için güçlü bir yetki talep ederken, muhalefetteki birçok parti Moskova ile daha yakın ilişkiler kurulmasını savunuyor.

Seçim öncesi dönemde Rusya ile Ermenistan arasındaki gerilim dikkat çekici şekilde arttı. Moskova son haftalarda Ermeni ürünlerine yönelik çeşitli ithalat kısıtlamaları getirirken, Rus yetkililer de Ermenistan'ın Batı'ya yönelmesini Ukrayna örneği üzerinden eleştiren açıklamalar yaptı.

Ermeni soruşturma makamları ise seçimden bir gün önce muhalefetteki Güçlü Ermenistan Partisi'nin altı üyesi hakkında oy satın alma suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Parti hakkındaki tartışmalara rağmen Merkez Seçim Komisyonu seçime katılımına izin verdi.

Paşinyan favori gösteriliyor

Ermenistan parlamentosu en az 101 sandalyeden oluşuyor ve milletvekilleri beş yıllık görev süresi için seçiliyor. Partilerin parlamentoya girebilmesi için yüzde 4, ittifakların ise en az yüzde 8 oy alması gerekiyor.

Seçimlerde iki ittifak ve 17 siyasi parti yarışıyor. Kamuoyu araştırmaları ve uzman değerlendirmeleri, 2018 yılında kitlesel halk protestolarının ardından iktidara gelen Paşinyan'ın yarışın favorisi olduğunu gösteriyor.

Görev süresi boyunca Batı ile ilişkileri geliştirmeye çalışan Paşinyan, ülkesinin ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve bölgesel aktörlerle dengeli ilişkiler kurması gerektiğini savunuyor.

Bu yaklaşım Batı'da olumlu karşılık bulurken, Moskova'da rahatsızlık yarattı. ABD Başkanı Donald Trump ve bazı Avrupalı liderler seçim sürecinde Paşinyan'a destek açıklamalarında bulundu.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Paşinyan'ı "büyük bir dost ve lider" olarak nitelendirerek Ermenistan halkına destek çağrısında bulundu.

Muhalefet Rusya ile yakınlaşma istiyor

Muhalefet cephesinde ise Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesini savunan partiler öne çıkıyor.

Güçlü Ermenistan Partisi, Moskova ile ekonomik ve ticari bağların geliştirilmesini savunurken, Paşinyan'ı Rusya ile gereksiz gerilim yaratmakla suçluyor.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğindeki Hayastan İttifakı ile iş insanı Gagik Tsarukyan'ın liderliğini yaptığı Müreffeh Ermenistan Partisi de Rusya yanlısı çizgileriyle dikkat çekiyor.

Muhalefet ayrıca Paşinyan'ın Azerbaycan ile normalleşme girişimlerini de eleştiriyor. Geçtiğimiz yıl Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı bir törende barış sürecine ilişkin bir belgeyi parafe etmişti.

Karabağ bölgesi nedeniyle onlarca yıl süren çatışmaların ardından Azerbaycan, 2023 yılında düzenlediği askeri operasyonla bölgenin tamamında kontrolü sağlamıştı.

AB'den Moskova'ya tepki

Rusya'nın seçim öncesinde Ermenistan'a yönelik ekonomik baskıları da uluslararası gündeme taşındı.

Moskova son haftalarda Ermenistan'dan çiçek, bazı alkollü içkiler, patates, kuru meyve ve balık ürünlerinin ithalatına çeşitli kısıtlamalar getirdi. Rus makamları kararların teknik ve tarımsal gerekçelere dayandığını savundu.

Avrupa Komisyonu ise bu adımları "ekonomik baskı aracı" olarak nitelendirerek eleştirdi.

Rusya ayrıca Ermenistan'ın enerji ve altyapı sektörlerinde önemli bir etkiye sahip olmayı sürdürüyor. Kremlin yönetimi, Erivan'ın hem Avrupa Birliği ile entegrasyon arayışını sürdürüp hem de Rusya liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği içinde kalamayacağını vurguluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ekonomik blokta aynı anda yer almanın "tanımı gereği imkansız" olduğunu söyleyerek Ermenistan'a açık bir mesaj vermişti.

Seçim sonuçlarının, Ermenistan'ın önümüzdeki yıllardaki dış politika yönelimi ve Moskova ile ilişkilerinin geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar