İran Milli Takımı futbolcuları Dünya Kupası yolculuğu öncesi Kur’an-ı Kerim’i öptü
Antalya'daki kampını tamamlayan İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolculuğu öncesi Kur’an-ı Kerim’i öptü
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı, kamp yaptığı Antalya'dan ayrıldı.
Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 2 hafta kamp yapan İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüreceği Meksika'ya gitmek üzere Antalya Havalimanı'na geldi.
İran Milli Takım kafilesi, Meksika'nın Tijuana kentine gitmek için uçağa bindi.
İran Milli Futbol Takımı, Meksika ve Dünya Kupası için gerçekleştireceği uçuş öncesinde Kur’an-ı Kerim’i öptü.