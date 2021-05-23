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Ekonomi Yazlık iş elbisesi ve iş ayakkabısı alımı yapılacak
Ekonomi

Yazlık iş elbisesi ve iş ayakkabısı alımı yapılacak

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirleti tarafından yapılan açıklamaya göre yazlık iş elbisesi ve iş ayakkabısı alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 14:47:00 -
Yazlık iş elbisesi ve iş ayakkabısı alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre yazlık iş elbisesi ve iş ayakkabısı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Yazlık Muhtelif Tiplerde; 578 Adet Pantolon, 251 Adet Kumaş Yelek, 555 Adet T-shirt, 22 Adet Gömlek, 303 Adet Kemer, 15 Adet Reflektif/Fosforlu Turuncu Yelek, 198 Adet Baret ve 349 Adet Ayakkabı Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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