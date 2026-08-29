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Yaşam Yazın son günlerinde bir anda beyaza büründü! Kars’ta kış mevsimini aratmayan görüntü
Yaşam

Yazın son günlerinde bir anda beyaza büründü! Kars’ta kış mevsimini aratmayan görüntü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kars Akyaka'da sağanağın ardından bastıran iri dolu taneleri yolları ve yeşil alanları kapladı. Kuvvetli rüzgarın da eşlik ettiği yağış sırasında vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Kars’ın Akyaka ilçesinde hava kısa sürede tamamen değişti. Sağanakla başlayan yağış doluya dönüşürken, zeminde biriken buz taneleri ilçe merkezinde beyaz bir örtü oluşturdu. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

 

Vatandaşlar bir hayli şaşırdı

Yaz mevsiminin son günlerinde etkili olan dolu karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla görüntüleyerek kayda aldı. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle savrulan dolu taneleri ve kısa sürede beyaza bürünen çevre yer aldı.

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