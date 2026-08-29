Yasal sınırın 11 katı çıktı! Direksiyonda sızdı! Yakıt ücreti ambulansta tahsil edilmeye çalışıldı

Olay, Çiftlik Mahallesi’ndeki Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Engin G. (39), kullandığı 68 AHA 210 plakalı kamyonetle istasyona girerek pompaya yanaştı. Görevliye 4 bin liralık yakıt doldurmasını söyleyen sürücü, başını direksiyona koyarak uyuyakaldı.

EKİPLER UYANDIRMAK İÇİN UĞRAŞTI

Pompa görevlisi, tepki vermeyen sürücüyü bir süre uyandırmaya çalıştı. Sonuç alamayınca bölgede görevli bekçilere haber verildi. İhbar üzerine istasyona sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ile bekçilerin uzun uğraşları sonucu uyandırılan Engin G., araçtan çıkarılarak sedyeye alınmak istendi. Sedyeye yatmak istemeyen ve yeniden kamyonetine yönelen sürücü, bekçilerin ikna etmesiyle ambulansa bindirildi.

POS CİHAZIYLA AMBULANSA GELDİ

Sürücünün sağlık kontrolü için hastaneye götürülmeye hazırlandığı sırada pompa görevlisi de POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi. Görevlinin, kamyonete doldurulan 4 bin liralık yakıtın ücretini ambulansın içinde tahsil etmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

2,33 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı ölçümde sürücünün 2,33 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu değerin yasal sınırın 11 katından fazla olduğu bildirildi.

Engin G., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yapılan incelemede sürücünün daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edildi.

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve 250 bin lira para cezası uygulandı. Kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA- Yasin Can