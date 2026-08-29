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Ekonomi
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Bir rekor da Karadeniz’de! İstanbul’un yaptığını Trabzon da yaptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bir rekor da Karadeniz’de! İstanbul’un yaptığını Trabzon da yaptı

Trabzon Havalimanı, 21 Ağustos’ta ulaştığı yoğun trafikle tarihindeki en yüksek günlük uçuş sayısını gördü. Gün boyunca gerçekleşen 150 uçuşun 81’i dış hat seferlerinden oluştu...

#1
Foto - Bir rekor da Karadeniz’de! İstanbul’un yaptığını Trabzon da yaptı

Trabzon’da turizm hareketliliği hava trafiğine de yansıdı. Kentin uluslararası havalimanı, 21 Ağustos günü iniş ve kalkışlarda daha önce görülmeyen bir yoğunluğa ulaşırken, dış hat seferlerinin toplam trafik içindeki ağırlığı dikkat çekti.

#2
Foto - Bir rekor da Karadeniz’de! İstanbul’un yaptığını Trabzon da yaptı

Trabzon'un 3,5 milyon yolcu kapasiteli uluslararası havalimanı geçen yıl tam kapasiteyle hizmet verdiği ve kapasite artışı yaşandığı belirtildi. 21 Ağustos'ta iniş ve kalkışlarla birlikte 150 uçağın havalimanını kullanmasının önemli bir rekor olduğu ifade edildi. Geçen yıl Trabzon'u ziyaret eden yabancı turist sayısı 101 bin artarak 1 milyon 447 bine ulaşırken bu yıl Körfez bölgesinde yaşanan sıkıntılara ve Hürmüz Savaşı'na rağmen yabancı ziyaretçi sayısında daha yüksek bir rakam beklendiği ifade edildi.

#3
Foto - Bir rekor da Karadeniz’de! İstanbul’un yaptığını Trabzon da yaptı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un turizm potansiyelini daha da artırmak için çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, havalimanın 21 Ağustosta rekor kırdığını kaydetti.

#4
Foto - Bir rekor da Karadeniz’de! İstanbul’un yaptığını Trabzon da yaptı

Genç" Trabzonumuz, 3,5 milyon yolcu kapasiteli uluslararası bir havalimanına sahip. Geçen yıl havalimanı full kapasiteyle çalıştı. Hatta kapasite artışı da yaşandı. 21 Ağustos'ta rekor kırıldı. İniş ve kalkışlarla ölçümlendiğinde 150 uçak çok ciddi bir rakam. Şu anda sokak ve caddeleri ziyaret edin, bütün esnaflar memnun.

#5
Foto - Bir rekor da Karadeniz’de! İstanbul’un yaptığını Trabzon da yaptı

Bir şehrin esnafı memnunsa belediye başkanı da memnundur. Geçen yıl 12 gün süren savaşlara rağmen yabancı ziyaretçi sayımız 101 bin arttı ve 1 milyon 447 bine çıktı. Bu yıl yine Körfez'de sıkıntı olmasına rağmen, özellikle Hürmüz Savaşı nedeniyle bile sayının çok daha yukarılarda olacağını düşünüyoruz. Ciddi bir artış var. Tebriz'den direkt uçuş başladı. Bakü'den zaten vardı. Taşkent'ten de uçuşlar var.

#6
Foto - Bir rekor da Karadeniz’de! İstanbul’un yaptığını Trabzon da yaptı

Çin Büyükelçisi ziyaretimize geldi. Çinli ziyaretçileri Batum ya da Taşkent üzerinden Trabzon'a getirmek istiyoruz. Çünkü onların da ayrı bir kültür turizmi profili var. Körfez'den çok ciddi manada bir turizm potansiyeli var. Mısır'da da başladı. Bir yıldız futbolcu transferimiz sadece bir futbolcu transferinden öte. Şimdi biz Kahire ve İskenderiye'de Trabzon Tanıtım Günleri yapmayı planlıyoruz. Bu konuda ciddi adımlar attık. Körfez'e gittik. Giderseniz mutlaka alıyorsunuz. Onun için şehrin ekonomisi adına çok kıymetli. Ülke ekonomisine doğrudan dışarıdan kaynak gelmesi nedeniyle cari açık noktasında da ülke ekonomisi açısından çok kıymetli bir iş. Bu işe ciddi manada sarılıyoruz" diye konuştu.

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