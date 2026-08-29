Bir rekor da Karadeniz’de! İstanbul’un yaptığını Trabzon da yaptı

Çin Büyükelçisi ziyaretimize geldi. Çinli ziyaretçileri Batum ya da Taşkent üzerinden Trabzon'a getirmek istiyoruz. Çünkü onların da ayrı bir kültür turizmi profili var. Körfez'den çok ciddi manada bir turizm potansiyeli var. Mısır'da da başladı. Bir yıldız futbolcu transferimiz sadece bir futbolcu transferinden öte. Şimdi biz Kahire ve İskenderiye'de Trabzon Tanıtım Günleri yapmayı planlıyoruz. Bu konuda ciddi adımlar attık. Körfez'e gittik. Giderseniz mutlaka alıyorsunuz. Onun için şehrin ekonomisi adına çok kıymetli. Ülke ekonomisine doğrudan dışarıdan kaynak gelmesi nedeniyle cari açık noktasında da ülke ekonomisi açısından çok kıymetli bir iş. Bu işe ciddi manada sarılıyoruz" diye konuştu.