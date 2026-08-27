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Gündem CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti
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CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti

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CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi belediye meclisinde CHP’den istifa eden Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik AK Parti’ye geçti.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde deprem yaşandı. 6 belediye meclis üyesi CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Parti değişikliği yapan isimlerin Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik olduğu öğrenildi.

AK Parti’ye geçen 6 meclis üyesi için katılım töreni düzenlendi. Törende yeni üyelere AK Parti rozetleri takıldı.

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