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Gündem Sözde halkçı Özel, halkı böyle azarladı: Lanet olsun!
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Sözde halkçı Özel, halkı böyle azarladı: Lanet olsun!

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Ortalıkta sevgi pıtırcığı gibi görünmeye çalışan sözde halkçı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir vatandaşı "Lanet olsun... Lanet olsun..." diyerek azarladı.

Koltuk için CHP'yi bölüp Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, ortalıkta sevgi pıtırcığı gibi görünmeye çalışırken gerçek yüzünü gösterdi.

Kocaeli programı kapsamında Karamürsel, Derince ve İzmit ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulunan sözde halkçı Özel, vatandaşı azarladı.

 

"Lanet olsun... Lanet olsun..."

Kolunu tutan vatandaşa sinirlenen Özel, "Lanet olsun... Lanet olsun..." dedi.

Yaşanan gerginliğin ardından çevredekiler ve korumaların araya girmesiyle Özgür Özel yürüyüşüne devam etti.

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