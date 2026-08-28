Hakkında soruşturma başlatılmıştı! O ahlaksızın aylık geliri dudak uçuklattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, lağım çukurundan daha pislik hale gelen sosyal medyada "Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay'ın, "müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık ahlaksızlığa geçit vermedi

Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli/rumuzlu İnstagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226. maddesi kapsamında düzenlenen müstehcenlik suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. Maddesinde düzenlenen Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir İlinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir"

Instagram'dan her ay yaklaşık 1 milyon TL net gelir

Fidan Atalay isimli ahlaksızın Instagram'dan her ay yaklaşık 1 milyon TL net gelir elde ettiği hesaplandı.

Atalay'ın tüm banka hesapları incelemeye alındı.