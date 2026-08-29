Eylül ayında bahçesinden toplayan köşe olacak! Tarlada sıraya girilen “ölümsüzlük meyvesinde” rekor sezon başladı
Geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan ve yüksek antioksidan oranlarıyla dikkat çeken hünnapta Eylül ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde yoğun bir hasat mesaisi başladı. Hücre yenilenmesini destekleyen ve bağışıklığı güçlendiren stratejik ürün, başta Asya ülkeleri olmak üzere yurt dışından gelen devasa talepler sayesinde üreticisine büyük bir ekonomik hareketlilik vadediyor.