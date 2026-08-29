  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SGK'dan müjde: 3 önemli ilaç geri ödeme listesine alındı! Mahalle savaş alanına döndü, 4 kişi tutuklandı! Güvercin kavgası: 3’ü çocuk, 13 yaralı Pilotluğa başvuru yağmuru İHA’lar rekora uçuyor Tonlarca ceviz telef oldu, üreticiler büyük şokta! Tarladaki zayiat sonrası rekolte 7 bin tondan o rakama düştü Havacılıkta gövde gösterisi: Gripen’ler ilk defa TAURUS füzeleriyle vurmaya hazırlanıyor Erzincan'da çok konuşulacak petrol gelişmesi: Wali'ye onay çıktı Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak! Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Eylül ayında bahçesinden toplayan köşe olacak! Tarlada sıraya girilen "ölümsüzlük meyvesinde" rekor sezon başladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Eylül ayında bahçesinden toplayan köşe olacak! Tarlada sıraya girilen “ölümsüzlük meyvesinde” rekor sezon başladı

Geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan ve yüksek antioksidan oranlarıyla dikkat çeken hünnapta Eylül ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde yoğun bir hasat mesaisi başladı. Hücre yenilenmesini destekleyen ve bağışıklığı güçlendiren stratejik ürün, başta Asya ülkeleri olmak üzere yurt dışından gelen devasa talepler sayesinde üreticisine büyük bir ekonomik hareketlilik vadediyor.

#1
Foto - Eylül ayında bahçesinden toplayan köşe olacak! Tarlada sıraya girilen "ölümsüzlük meyvesinde" rekor sezon başladı

Tarım sektöründe hareketliliğin zirve yaptığı bu dönemde, yüksek antioksidan oranları, zengin C vitamini ve lif değerleriyle dikkat çeken hünnap, üreticiler için önemli bir gelir kapısı haline geldi.

#2
Foto - Eylül ayında bahçesinden toplayan köşe olacak! Tarlada sıraya girilen "ölümsüzlük meyvesinde" rekor sezon başladı

Hücre yenilenmesini destekleyen, sindirim sistemini düzenleyen ve uyku kalitesini artıran bu stratejik meyve, özellikle Asya ülkelerinden gelen devasa ihracat talepleriyle adeta kapış kapış gidiyor.

#3
Foto - Eylül ayında bahçesinden toplayan köşe olacak! Tarlada sıraya girilen "ölümsüzlük meyvesinde" rekor sezon başladı

Türkiye’nin elverişli topraklarında nitelikli bir şekilde üretilen hünnap, taze dalından koparılan haliyle ve kurutulmuş formuyla küresel pazarın en çok kazandıran tarım ürünleri arasında gösteriliyor.

#4
Foto - Eylül ayında bahçesinden toplayan köşe olacak! Tarlada sıraya girilen "ölümsüzlük meyvesinde" rekor sezon başladı

Eylül ayının getirdiği bu yoğun hasat mesaisiyle birlikte, arkasına güçlü bir ihracat dopingi alan çiftçiler büyük bir ekonomik hareketlilik yaşarken, uzmanlar önümüzdeki dönemde bu ürünün katma değerinin daha da artacağını öngörüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç şirketi İsrailli çıktı!
Gündem

Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç şirketi İsrailli çıktı!

Rekabet Kurumu, İsrailli ilaç şirketi Teva Pharmaceutical Industries Ltd. haksız rekabet şüphesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma, İsraill..
Togg'dan otomobil piyasasını hareketlendirecek T6 hamlesi: Cebinde 1 milyon TL olan beklesin!
Ekonomi

Togg'dan otomobil piyasasını hareketlendirecek T6 hamlesi: Cebinde 1 milyon TL olan beklesin!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, T10X ve T10F'in ardından çok daha geniş bir kesime hitap edecek yeni modeli için hazırlıklarını sürdürüyor..
AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor
Gündem

AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor

AK Parti'nin yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik çalışmalarıyla ilgili Ankara kulislerinden dikkat çeken bilgiler ge..
Moskova'dan Bükreş'e jet karşılık! Rumen diplomat sınır dışı ediliyor
Gündem

Moskova'dan Bükreş'e jet karşılık! Rumen diplomat sınır dışı ediliyor

Rusya ile Romanya arasında diplomatik gerilim tırmandı. Romanya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etmesine Moskova yönetimi aynı yöntemle kar..
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22..
28 Ağustos'ta yaşanacak! Parçalı Ay tutulması Türkiye’den izlenecek
Aktüel

28 Ağustos'ta yaşanacak! Parçalı Ay tutulması Türkiye’den izlenecek

Gökyüzü meraklılarını 28 Ağustos sabahı dikkat çekici bir doğa olayı bekliyor... Ay’ın Dünya’nın gölgesine kısmen girmesiyle oluşacak tutulm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23