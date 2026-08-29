Eski MHP Milletvekili Hüseyin Yıldız hayatını kaybetti
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23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, bir süredir devam eden tedavisinin ardından hayatını kaybetti.
Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) camiasının Antalya’daki önemli isimlerinden Hüseyin Yıldız’dan acı haber geldi. Kanser nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 23. Dönem Milletvekili Yıldız, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Yıldız’ın vefat haberini MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan duyurdu. Türkdoğan, yaptığı açıklamada, "Parti ve dava büyüğümüz, 23. Dönem Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız abimiz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Yıldız’ın cenaze töreni programı
Hüseyin Yıldız’ın cenazesinin yarın Alanya’daki Hacımemişler Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.