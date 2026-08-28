İETT'ye neler oluyor? Önce Zeytinburnu şimdi Sarıyer! Yürekler ağza geldi
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Beceriksiz İBB'nin bünyesinde yer alan İETT, İstanbul'a kabus olmaya devam ediyor. Gün içerisinde Zeytinburnu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği İETT kazası sonrası akşam saatlerinde Sarıyer'de bir kaza meydana geldi.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi.
İstinye Dereiçi-Zincirlikuyu seferi yapan 29 no'lu otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çevredeki evlere metreler kala durabilen otobüsün içinde 2 kişinin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Otobüsün çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Zeytinburnu'nda iki kişi vefat etti
Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.